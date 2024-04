La traición a Paola Olmedo y cómo Carmen Borrego se ha vengado

Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce y el revuelo por los ataques de José María Almoguera contra su madre , Carmen Borrego, caían en el olvido, llega una nueva polémica. Ésta se ha generado por el rumor creciente de que su exmujer, Paola Olmedo, también involucrada en la traición a la hija menor de María Teresa Campos, estaría de nuevo enamorada. Una información que saltó a la palestra esta semana y cuyo revuelo ha echado más leña a un fuego que amenaza con descontrolarse. Especialmente por la forma en la que se ha gestado, mediante otra traición, esta vez con la joven como víctima y su círculo más íntimo como verdugos. Y es que la noticia de su nueva ilusión llega desde su entorno más próximo, por parte de las personas que, en un principio, deberían cuidarla y protegerla de todo mal.

Paola Olmedo ya busca entre sus allegados quién ha pertrechado esta fechoría que le ha colocado en la cresta de la ola informativa. Tiene sus sospechas, pero aún no ha podido señalar sin miedo a equivocarse a los culpables. Fue la periodista Silvia Taulés la que tiró de la manta en el programa ‘TardeAR’: “Hablo con sus amigos y están sospechando que Paola Olmedo tiene una nueva ilusión. Que tiene a otro hombre en su vida. Paola viaja mucho últimamente. Hace muchas escapadas de fin de semana. Unas salidas que los amigos no entienden muy bien, porque va sola, en teoría, y creen que se está yendo con una nueva ilusión que podía no ser tan nueva”. La colaboradora no solo habla de un posible nuevo amor filtrado por los propios amigos de la protagonista, sino que deja entreabierta la posibilidad de que este misterioso hombre ya estuviese antes de la ruptura en su vida.

Esta misma posibilidad es reforzada después por Leticia Requejo en el mismo espacio de Telecinco: “El círculo de José María y Paola Olmedo me dice que, por el comportamiento que está teniendo Paola con José, empiezan a sospechar que podría tener una nueva ilusión o un nuevo apoyo. Lo que me dicen es que este nuevo apoyo no sería tan nuevo, porque conoce muy bien a Paola y José María y que se estaría convirtiendo en su paño de lágrimas y alegrías. Y, sí, también le gustan las motos. Esto a José María al cien por cien no le va a sorprender”. Y es que se especula con la posibilidad de que el hijo de Carmen Borrego sepa ya de quién podría estar sustituyéndole en el corazón de la madre de su hijo.

Jose María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo GTRES

Es más, se ha planteado la posibilidad de que su ruptura matrimonial, anunciada a golpe de exclusiva y en medio de una gran polémica, fuese un mero montaje para hacer dinero. No obstante, parece que su separación no tiene vuelta de página y se está materializando a pasos agigantados. Ya no viven bajo el mismo techo y ella incluso ha tenido que abandonar el domicilio conyugal junto a sus tres hijos tras ser expulsada por su casero de forma inesperada. También estaría rehaciendo su vida en el terreno amoroso, aunque José María Almoguera habría tratado de buscar un acercamiento con su ex para ver si podían darse una nueva oportunidad. No hubo suerte y quizá el nuevo –o no tan nuevo- hombre en el que ella se refugia ha sido clave en la decisión de no retomar su matrimonio. Una ruptura, recordemos, en el que supuestamente Carmen Borrego ha jugado un papel destacado, como así mantenía la propia pareja en la exclusiva ofrecida al papel cuché.

La venganza de Carmen Borrego con Paola Olmedo

Suele decirse que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Carmen Borrego ha esperado pacientemente a saldar su deuda con su nuera, después de que ésta, junto a su hijo, la traicionasen en una revista. Ella estaba en Honduras luchando por su puesto en ‘Supervivientes’, aunque la salud se lo impidió y el divorcio de su hijo se lo amargó. Su cabeza ya estaba en España, pero no esperaba encontrarse con las duras declaraciones del matrimonio. Optó por no sacar los pies del tiesto y darle tiempo al tiempo. Le ha salido bien la jugada, pues semanas después se ha cobrado su venganza.

El hecho de que Paola Olmedo estuviese conociendo a un posible nuevo amor le ha beneficiado a Carmen Borrego. Especialmente porque le resta responsabilidad en la decisión de romper su matrimonio. Si por un lado ellos la culpan de sus fracaso conyugal, el hecho de que los amigos de ella filtren que esté conociendo a una nueva ilusión le hace entender que no toda la culpa es suya. “Nos estábamos centrando mucho en que Paola no quería volver con José María por Carmen, pero parece que a Paola se le ha olvidado mucho Carmen. Paola, a lo mejor no quería volver por otros motivos”, destacan en ‘TardeAR’. Pero la suegra sube la apuesta y deja entrever que su nuera no solo estaría viéndose con un chico que le está apoyando: “Me dicen que puede ser, que hay más de un amor”. Bomba. La venganza está cobrada y el escándalo servido. La pelota está en el tejado de la nuera, que por ahora ha preferido guardar silencio, aunque lo haga con una amplia sonrisa en el rostro.