Alejandra Rubio, impasible ante los ataques de la expareja de Carlo Constanzia: “Ya no me sorprende nada”

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia son una de las parejas más seguidas por la crónica social. Cada paso que dan en su relación, como el conocer a las madres del otro, es analizado con lupa y muy comentado en los platós de televisión, puede que algo más de lo que querría la hija de Terelu Campos.

En plena vorágine informativa surgió la figura de Jeimy Baéz, la que fue expareja de Carlo Costanzia y que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre la pareja, dando detalles íntimos de su anterior relación con el actor. No sería la primera vez que la exnovia pone en duda el romance entre ellos, ni parece que será la última. El pasado viernes regresó a la pequeña pantalla para exponer su polémica opinión: “Yo creo que no están enamorados, por lo menos él no”, arrancaba en el programa “De Viernes”. “Conozco a Carlo, él es así, todo lo hace muy bonito. Yo me reconozco en Alejandra, porque yo también lo he defendido así y me he visto así, a capa y espada”. También afirmaba que Carlo había insinuado que volvería con ella justo cuando empezó a conocer a Alejandra.

Unas duras declaraciones por las que la hija de Terelu ni se ha inmutado. Este lunes en “Así es la Vida” la televisiva ha reaccionado en directo a estas palabras porque, si es cierto que conocía la existencia de esta última entrevista, no se iba a molestar en darle mayor importancia que la que para ella merece. “Ya no me sorprende nada”, ha dicho en el programa pidiendo por favor que no sigan con el tema.

Alejandra Rubio viendo a Jeimy Báez Así es la vida

Lo cierto es que a diario Alejandra Rubio sufre la presión mediática, una presión que no está dispuesta a seguir soportando. En el pasado mostró su rechazo al seguimiento que se le estaba haciendo sobre su relación, por lo que ha decidido tomar una nueva actitud: silencio absoluto sobre el tema. “Yo quiero que me dejen en paz, no tengo nada que ver con esto. Quiero vivir mi vida tranquila. Solo quiero trabajar y estar tranquila”, decía ante las cámaras de Europa Press.