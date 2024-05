Alejandra Rubio se calienta y responde a Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia

Carlo Costanzia estaba dispuesto a regresar al anonimato tras la controvertida primera incursión en ‘De viernes’ en enero. Sin embargo, su romance con Alejandra Rubio le hizo cambiar de planes, pues le resultaba imposible alejar el foco mediático de su persona. Así decidió el pasado fin de semana acaparar todas las miradas regresando al mismo plató de televisión para responder una a una a todas sus polémicas y, de paso, declararse su amor a la hija de Terelu Campos. Entre las controversias a las que tenía que hacer frente estaba su exnovia, Jeimy Báez, que le atribuido estos meses feas acusaciones y con la que ha protagonizado incluso discusiones a viva voz en plena calle. Por decirlo de alguna manera, no han terminado nada bien.

Algo que la propia joven ha querido dejar claro desde que vio la primera foto del beso de su ex con Alejandra Rubio. Sobre ella también ha hablado, pero más lo hará el próximo viernes cuando se sienta en el mismo plató para poner los puntos sobre las íes. Entre otras cosas, en el avance que la cadena ha mostrado para ir calentando motores se ve a Jeimy sentenciando su relación con su opinión: “Yo creo que no están enamorados, por lo menos él no”. No es lo único que dice sobre este romance que le pilló por sorpresa, pero sí lo que más ha molestado a la colaboradora de ‘Así es la vida’, que no ha tardado mucho en responderle con contundencia.

Pero antes ha tenido que ver el vídeo del avance por completo. Ese en el que Jeimy relata cómo se enteró de que su ex, Carlo Costanzia, con el que había roto semanas antes, estaba saliendo con Alejandra Rubio. Además, vuelve a insistir en que el modelo se puso en contacto con ella tras la publicación de las instantáneas para tratar de volver con ella. Sobre su última entrevista, ella asegura que “conozco a Carlo, él es así, todo lo hace muy bonito. Yo me reconozco en Alejandra, porque yo también lo he defendido así y me he visto así, a capa y espada”. Ahora bien, qué dice la aludida.

Alejandra Rubio viendo a Jeimy Báez Así es la vida

La reacción de Alejandra Rubio al enterarse que Jeimy Báez iba a sentarse en ‘De viernes’ no ha sido de especial júbilo. No le atrae demasiado la idea de que la exnovia de su nuevo chico quiera remover el pasado, por eso prefiere atrincherarse en su propio silencio: “No voy a decir nada, no voy a entrar en una guerra con esta persona que no me interesa para nada. Estoy aquí haciendo mi trabajo, mi vida, mis cosas y se acabó, no quiero tener nada que ver con esta persona”. Sus declaraciones sobre Carlo Costanzia siempre suelen comenzar así. Suelen ser el preámbulo a la sentencia lapidaria: “Vamos, si estamos juntos será por algo. A ver si va a venir una persona a dejarme de que yo no me entero de cómo va la vida o tal, ya te digo yo que no. Soy una tía con mucha personalidad, tengo las cosas muy claras y tonta no soy”, le matizaba. Eso sí, reconoce que no está exenta de que se lleve una desagradable sorpresa en el futuro, pero entiende esto como su propio problema: “Si alguna vez me la llevo, me la llevaré”.

Alejandra Rubio no se siente cómoda con la idea de que Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, quiera airear los trapos sucios de su relación en un plató de televisión. Eso sí, no puede hacer nada al respecto y tan solo desea que sus palabras no den lugar al inicio de un cruce de acusaciones, dimes y diretes: “Yo no comparto lo de sentarse en un plató a hacer daño a la gente, no va con mi personalidad ni soy así. No voy a entrar en guerra con ninguna mujer, no va conmigo”, sentenciaba con la esperanza que el bando rival no coja el testigo y le responda en el próximo capítulo, fijado ya en el calendario para el próximo ‘De viernes’ en Telecinco.