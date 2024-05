Alejandra Rubio, muy orgullosa de Carlo Costanzia, habla de su encuentro con Mar Flores: “Es verdad que impone”

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han estado en los últimos meses en el centro del foco mediático. El inicio de su relación fue uno de los momentos más seguidos por la crónica social, a pesar de sus esfuerzos por dejar su vida privada al margen. Sin embargo, durante la última entrevista de Carlo Costanzia a “De Viernes” el actor daba algunos detalles sobre su relación y comentaba que, aunque él había conocido ya a su suegra Terelu Campos, Alejandra todavía no había conocido a Mar Flores, pero su primera quedada estaba más cerca de lo que nadie esperaba.

Fue Amor Romeira quien hizo saltar todas las alarmas al dar a conocer unas imágenes que situaría a la pareja junto a la modelo, empresaria y actriz española. Este lunes, desde el programa de “Así es la Vida” no han sido pocas las preguntas que le han dirigido a su colaboradora Alejandra, a raíz de la pasada entrevista y el inesperado encuentro. “Qué vergüenza”, se oye entre susurros cuando arrancan con el resumen de la entrevista a Carlo Costanzia, con el que mantiene una relación muy estable para todo lo que han tenido que afrontar tras el huracán mediático. Muy firme, la hija de Terelu ha dejado claro que no iba a profundizar en sus intimidades, pero reconoce “sí, fue por casualidad” y “nos llevamos fenomenal”, decía antes de quejarse porque haya trascendido la noticia tan rápido: “No nos da tiempo a nada, todo sale, yo no me lo esperaba que lo contaran”.

Alejandra Rubio responde en "Así es la Vida" Mediaset

Lo cierto es que desde el primer momento se comentó que este encuentro no podría haber sido casual. “Mar Flores estaba cenando en la zona de restaurantes y luego sube a la terraza. Es donde tienen el encuentro madre, hijo y Alejandra. Ahí se ven por primera vez, se abrazan y el encuentro es muy amigable. Están una hora sentadas delante de todo el mundo”, dijo ayer en el programa de “Fiesta” Amor Romeira. Y es que conocer a la madre de tu pareja es un paso muy importante. Aunque Carlo Costanzia permanecía en todo momento muy tranquilo, no se puede decir lo mismo de Alejandra: “Yo llevo muy bien estas cosas, pero es verdad que impone”, reconocía tras las preguntas de Sandra Barneda. Después de tener que esquivar la curiosidad de sus compañeros, ha dedicado una sutil mirada a la presentadora con la que dejaba claro que hasta aquí: “Queremos llevar esto lo más privado posible, por eso tampoco quiero dar muchos datos”, exponía antes de concluir con que su aparición en la entrevista del pasado viernes estaba “pactada”, pero no cobró nada por aparecer y, evidentemente, “no contesté a nada”.