Alejandra Rubio pone en su sitio a su primo tras su injustificado ataque a Carme Borrego

Ya avisaban la semana pasada que José María Almoguera se estaba preparando para hacer daño de nuevo a su madre, Carmen Borrego. La colaboradora ha recibido como una estocada final la entrevista de su vástago en ‘Lecturas’, como ya advertía su sobrina, Alejandra Rubio, si él hablaba, su tía iba a sufrir mucho y ella no volvería a saber más de su primo. Carmen no ha podido estar este miércoles en su puesto de trabajo, dejando a la hija de Terelu Campos toda la responsabilidad de hacer frente a la última polémica familiar en ‘Vamos a ver’. La joven encantada, después de verse fuera de la televisión, aunque no tanto por el tema a tratar, pues ya días atrás advertía de que su límite con José María está en su tía y que no estaría dispuesta a pasar por alto que se la destruyese a cambio de un cheque con más o menos atractivo.

Comienza escuchando los motivos de la ausencia de su tía en plató, algo que a ella “no me sorprende”, calculando la dimensión del ataque recibido por su hijo a golpe de exclusiva. “Es que no hay necesidad de esto, ninguna. La única necesidad sería por motivos económicos y él tiene una familia que le puede ayudar. No sé si trabaja ahora, creo que no, pero no hay necesidad”, subraya Alejandra Rubio, que no da crédito a lo leído en la entrevista. Unas páginas en las que le joven dice desconfiar de su madre, no creerse sus llantos en televisión suplicando su perdón y que no llega sentirse cómo con ella al no saber muy bien dónde termina su personaje público y comienza su papel como madre. Muy duro. Pero no han sido las únicas en recibir palos, pues la propia Alejandra y Terelu han salido perjudicadas. Obviamente, las respuestas no tardarían, aunque por el momento Carmen Borrego haya optado por imponer el máximo silencio y desaparecer del mapa.

Alejandra Rubio ha tratado de hacer entender a su primo que su madre “siempre le ha defendido”, aunque sintiese un dolor profundo por su traición. Verse atacada por él la destrozó, pero aun así no ha hablado mal de él en público. De ahí que tenga una esperanza de que se pueda reconducir su relación, aunque José María Almoguera la dé por rota y extinta: “Yo no creo que la relación esté rota al cien por cien, no sé si él necesita sanarse”. Sus dudas son aprovechadas por sus compañeros, que muestran menos piedad contra él, al señalar que “eso no se le hace a una madre”. Alejandro Lequio apunta a un problema de dinero para explicar su ruptura y también estos movimientos: “Se cabrearon por dinero y por dinero no se van a reconciliar. Lo que no vale es criticar a tu madre por vender tus llantos y luego tú hacer lo mismo con tus rencores”. Todos coinciden en que han visto a Carmen llorar demasiadas ocasiones detrás de las cámaras por su hijo, como para que él ponga en duda su dolor.

Después de que todos diesen su opinión, unánime a la hora de criticar a José María Almoguera, Alejandra Rubio ha querido cerrar el debate. Lo hace poniendo a cada uno en su sitio, entendiendo como la peor de las posturas la de su primo, que incluso amenaza a su madre con no volverla a ver si decide reclamar judicialmente tener noticias de su nieto: “A tu hijo le tienes que decir que tiene que ir a ver a la abuela, él no sabe lo que está pasando. Hay que fomentar la buena relación entre abuela y nieto, no esto”. No obstante, ahora se ha enterado que las prioridades de su primo ahora son otras. Si antes pedía respeto a su intimidad y mostraba su deseo de permanecer en un discreto segundo plano, ahora quiere hacerse un hueco como personaje de pleno derecho: “Por lo que yo tengo entendido, José ya quiere entrar en este mundo para conseguir colaboraciones con marcas y demás”. Estamos ante el surgimiento de un nuevo miembro mediático, que ya no se conforma con estar a la sombra de su mediática familia.