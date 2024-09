Portazo de Alejandra Rubio a José María Almoguera: “Conmigo que no cuente más”

José María Almoguera ha defendido siempre su intimidad, menos cuando se prestaba a una exclusiva en el kiosco rosa. Después regresaba a las sombras, pidiendo respeto a su supuesto anonimato. Pero esta vez ha dado un paso más al frente para perpetuar su fama, un día después de que su exmujer, Paola Olmedo, le haya puesto de inmaduro e irresponsable en una entrevista, él posa sonriente en un photocall. Aunque peor parada salió la suegra, Carmen Borrego, que poco tardó en pararle los pies a su nuera y señalar sus numerosas mentiras, añadiendo una advertencia mirando a cámara. Pero en el clan Campos todos opinan de todos y a la espera de saber qué dirá de todo esto Terelu Campos en la noche de este viernes, su hija, Alejandra Rubio, vuelve a tomar el turno de palabra. Y lo hace sin dar crédito a lo que está viendo.

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, posa por primera vez en un photocall GTRES

La nueva incorporación al elenco de colaboradores de ‘Vamos a ver’ ha visto un vídeo que jamás creería ver. En él se muestra a su primo posando ante las cámaras con una sonrisa de oreja a oreja, en el photocall del estreno de la película ‘Bitelchus, Bitelchus’, con un esmoquin con chaqueta blanca. Pero más raro era aún verle atender a los compañeros de la prensa sin mayores problemas, después de los cabreos que se ha llevado al encontrárselos en la calle o cuando le preguntan por dudas surgidas de sus exclusivas en el kiosco. Estas imágenes han dejado “en shock” a su prima, que reconoce estar “flipando” con lo que está viendo. Si se lo hubiesen contado no se lo creería, pues siempre ha tenido constancia del recelo de José María a participar del negociado familiar. Algo que para Joaquín Prat parece evidente que ha cambiado: “Se nota que está cómodo con su exposición y lo veo bien, esto significa que quizá haya reconciliación con Carmen”, trata de hilar el conflicto familiar con esta inesperada exposición mediática.

“Cuando lo he visto esta mañana es que... no sé qué ha pasado, cuando lo he visto con ese traje, además, he flipado. No me lo esperaba en este tipo de eventos, pero si quiere hacerlo, pues adelante”, le animaba Alejandra Rubio a su primo a que salga, se divierta y haga caja en este tipo de convocatorias en las que hablar con la prensa es la contraprestación a su invitación. “Es que no me lo puedo creer, no me lo esperaba”, reconoce Alejandra en ‘Vamos a ver’, entendiendo este gesto de dos formas distintas: “Una, que ya ha dado el paso de que quiere ser personaje público, y que tiene que tener representante, porque este tipo de eventos van así”. Algo que ella no piensa criticar, pues también tomó la misma decisión cuando aparcó los estudios y su sueño de ser actriz por apostar por la fama: “Ha dado un paso más allá y ha tomado la decisión de cambiar su forma de vida, parece”.

También Carmen Borrego ha reconocido que este movimiento de su vástago le ha pillado por sorpresa, de ahí que haya llamado al programa para dar su opinión: “Me he quedado en shock, conociendo a mi hijo, me ha sorprendido”. Pero quizá más la posibilidad de que tenga un mánager y no haya contado con ella para esta tarea: “A mí no me consta que tenga representante”. Es más, defiende la integridad de su hijo, al señalar que no se ha vendido hasta ahora a la crónica social, más allá de sus tres exclusivas en el kiosco rosa: “Él ha recibido ofertas de programas a diario, pero de momento siempre ha dicho que no” y cree que no lo hará, aunque sus compañeros en plató no piensen lo mismo llegados a este punto.

“Conozco a mi hijo mejor que vosotros. No quiero luego tener que tragarme mis palabras. Si quiere aclarar algo y lo quiere hacer en una entrevista, no seré yo quien se ponga en su contra, está en su derecho”. Algo que en plató dan ya por hecho, pues aseguran que tiene representante y que ya le ha negociado alguna entrevista, lo que Alejandra Rubio ve con muy malos ojos, al entender que Carmen Borrego será de nuevo la principal perjudicada: “Si va en contra de mi tía, conmigo que no cuente más. Ahora tenemos buena relación, pero si hace eso…”, deja en el aire la consecuencia de una acción que ya ha pasado anteriormente, pero que recomienda que no se repita.