Las Campos se unen para llorar por María Teresa Campos y otra pesada ausencia

A falta de diez días para cumplirse el primer año sinMaría Teresa Campos, su familia aún trata de acomodarse a la dura realidad marcada por su ausencia. El próximo 15 de septiembre será el primer aniversario de la muerte de la veterana presentadora, una dolorosa fecha a la que sus seres queridos han deseado adelantarse. Lo han hecho aunando su duelo en la capilla de Jesús del Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma de Málaga, hasta donde se ha desplazado el clan Campos, casi en su totalidad. Familiares y amigos íntimos de la periodista han querido rezar por su memoria y compartir de nuevo bonitos momentos vividos a su lado. Sin embargo, una sonada ausencia ha empañado la misa, pues su nieto, José María Almoguera, “el niño de sus ojos”, ha causado baja en la reunión familiar.

Terelu Campos y Carmen Borrego Gtres

Sus motivos son evidentes. Su enfrentamiento con su madre, Carmen Borrego, le ha dejado fuera de juego en los planes familiares. Incluso a pesar de los incansables empeños de ella por acercar posturas y tender puentes, tanto en privado como en público. Algo que habrá añadido más dolor a la madre, al entender el feo que le ha hecho a la memoria de su querida abuela como una forma más de marcar distancia tras sus disputas. No obstante, la colaboradora no ha estado sola en tan difícil momento, pues a su lado ha estado en todo momento su inseparable hermana, Terelu Campos, además de sus respectivas hijas, Carmen Rosa Almoguera y Alejandra Rubio. Las cuatro féminas del clan han hecho piña frente al dolor que supone la ausencia de su matriarca, queriendo hacer cuantos esfuerzos sean necesarios para que su memoria no caiga en el olvido y que pueda ver desde allá arriba el cariño que tanta gente aún le atesora. Ellas especialmente, de una manera que aún las atenaza el corazón y les hace flaquear en numerosas ocasiones, cuando el recuerdo se hace insoportable.

No solo en esta misa funeral por el aniversario de su muerte será el único homenaje que la familia está preparando. Esta reunión en el templo malagueño era privada, pues deseaban llorar su pérdida y rezar por su alma en la más estricta intimidad, siendo los más íntimos los únicos invitados. Por otro lado, en TVE Carmen Borrego ha dirigido junto a Ricardo Pardo un programa especial en el que se recorra la figura de su madre, tanto en lo profesional como en lo personal. Y es que su legado en el mundo del periodismo y la televisión es innegable, más allá del perfil potente que suponía para la crónica social patria, ahora heredado por sus hijas y sus nietos, protagonistas indiscutibles del papel cuché actual.

Carmen Rosa Almoguera y Alejandra Rubio Gtres

Sin embargo, desde que María Teresa Campos no está entre nosotros, su familia se ha resquebrajado. Era el pegamento que les mantenía unidos. Aunque atrás quedaron las diferencias entre las hermanas, Terelu Campos y Carmen Borrego han sabido apoyarse mutuamente en tan duro duelo, viendo en sus respectivas hijas el mejor pilar en el que refugiarse. No tanto en José María Almoguera, quien no ha dejado de dar problemas a los suyos en los últimos meses, desde que aprovechase el paso de su madre por ‘Supervivientes’ para dar una exclusiva a sus espaldas, acusándola de su fracaso matrimonial. Después vinieron más reproches, además del silencio hacia ella, a quien le retira incluso la cara en los pasillos de Telecinco. Pero coincide en que este mismo miércoles su exmujer, Paola Olmedo, ha vuelto a añadir más leña al fuego, precisamente cuando las Campos estaban preparando la misa en honor al primer aniversario sin la líder del clan.