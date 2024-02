Alejandra Rubio reaparece en redes... con ¿mensaje para Carlo Costanzia?

Las imágenes de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose, publicadas por la revista Semana, no dejaban duda de que la pareja podría estar iniciando una relación. La presión mediática les ha llevado a confesar lo que hay entre ellos. Así, la hija de Terelu Campos reconocía que se estaban "conociendo", aunque reveleba que llevaban muy poco tiempo.

Ahora, ha retomado su actividad en las redes sociales con una publicación muy significativa. La colaboradora de televisión ha compartido un selfie, con una canción de fondo que se ha interpretado como un mensaje al hijo de Mar Flores. Se trata del single "Patadas de ahogado", de Humbe, en cuyas estrofas se puede escuchar "no me da miedo admitir que desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir, estar all in por ti. Porque yo ya sabía a lo que iba, querer comprarnos un terreno y construirnos la vida. Porque contigo lo sabía, que tú y yo vamos por la milla". También "Aventando patadas de ahogado. Sin saber si la armamos, seguimos nadando . Por ti sigo tratando, cavando".

Por su parte, el actor confesaba hace tres días cuál era su relación con la influencer. "Nos estamos conociendo. Nos conocemos desde hace poco. Evidentemente, vosotros lo habéis sacado en primerísima. Lo que luego pasará, ya se verá", decía Carlo Costanzia. Además, aprovechaba para lanzar una petición: "Sería estupendo si pudiéramos tener algo normal y tranquilo, pero no se puede definir todo por un beso".