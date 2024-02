Carlo Costanzia confirma su romance con Alejandra Rubio y ella ya no niega lo evidente

Las fotografías de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose han copado miles de titulares en estos últimos días. Eso sí, se hacía complicado que los protagonistas confirmasen su relación. A pesar de que en la portada de la revista ‘Semana’ se veía claro el apasionado beso en la terraza de un centro comercial de Madrid, ellos optaban por echar balones fuera. No negaban lo evidente, el beso, pero sí lo que suponía para ellos. La primera en hacer una aproximación fue la propia hija de Terelu Campos, que aseguró que el joven no es su novio, aunque sí se están conociendo. Ahora ha sido él quien ha tomado la palabra y ha sido más claro si cabe. Y es que incluso él deja las puertas abiertas con ella pensando en el futuro.

Mientras que Alejandra Rubio se cerraba en banda, él ha dado el paso que todos esperaban. La colaboradora decía en su programa que “quiero que mi vida sea para mí. Sé que es complicado por el trabajo que tengo, por la familia que tengo, la familia que tiene él, pero me gustaría tener mi vida privada”. Un día más tarde, este mismo viernes, Carlo Costanzia ha confesado lo que se trae entre manos con ella en estos momentos y lo ha hecho en ‘Así es la vida’, donde colabora su chica, la que guardaba silencio y pedía privacidad.

“Nos estamos conociendo. Nos conocemos desde hace poco. Evidentemente, vosotros lo habéis sacado en primerísima. Lo que luego pasará, ya se verá”, decía Carlo Costanzia. Además, aprovechaba la ocasión para lanzar una petición: “Sería estupendo si pudiéramos tener algo normal y tranquilo, pero no se puede definir todo por un beso”. Pese a que confirma que lo suyo con Alejandra Rubio está en las primeras fases y puede triunfar o fracasar antes de intentarlo, lo cierto es que al final deja claro que “no estamos en ninguna relación”. Algo que confirma Alejandra desde plató, reconociendo que “sí, nos estamos conociendo. No llevamos mucho tiempo, por lo que esta chica que ha salido no tiene nada que ver conmigo”.

Ha sorprendido mucho que Carlo Costanzia, tan solo un día después de negarse a hablar, ahora dé nuevos detalles de su idilio con Alejandra Rubio. Por ejemplo, ha explicado que “nos conocimos un día antes” de la publicación de las fotos de la polémica. Al menos tiene retratados para el recuerdo su primer beso. Eso sí, quiere también pedir respeto, ser correspondido con cierto tacto a la hora de tratar asuntos sobre él: “Alejandra es muy buena chica. Y yo también. Y me sabe mal que yo atienda con mucha educación y que luego en la televisión se digan cosas de mí feas. Me encantaría tener un poquito más de respeto, ya que creo que yo no he hecho nada malo a nadie”.