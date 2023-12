Alejandra Rubio: “La tristeza y el llanto han estado presentes”

Las Navidades para el clan Campos han sido siempre una oportunidad para conectar todavía más con la familia y disfrutar de una cena en buena compañía. Sin embargo, este año ha sido especialmente dura por el recuerdo de María Teresa Campos, que falleció el pasado mes de septiembre. Este año es el primero que pasan sin la matriarca para oficiar estas fiestas y no han dudado en expresar todos los recuerdos que esto les ha traído.

La primera en compartir su mensaje ha sido Terelu en su blog en la revista ‘Lecturas’: “Va a ser la Nochebuena más difícil de mi vida”, comentaba. Después de ello su hermana, Carmen Borrego, ha compartido con un nudo entrecortado algunos de los momentos más duros del pasado domingo en el programa ‘Vamos a Ver’. Pero la que también ha querido dejar un mensaje en honor a María Teresa Campos ha sido su nieta, Alejandra Rubio. Estas fiestas las ha pasado con sus padres, pese a que están divorciados siempre se reúne con ellos, “pero este año con más razón”, explicaba la hija de Terelu conmovida.

Se trata de una cita en la que tanto “la tristeza como el llanto han estado presentes”, confesaba. El propio José Antonio Avilés recordaba las palabras que su tía había pronunciado este medio día en el mismo canal indicando que “es algo cíclico, la primera navidad va a ser muy triste, la primera semana santa va a ser muy triste, el primer verano va a ser muy triste”, parafraseaba las palabras de Carmen Borrego en ‘Vamos a Ver’. María Teresa siempre había celebrado estas fiestas reuniendo a toda su familia y cuidando hasta el más mínimo detalle. La hija de la presentadora relataba que en todas las cenas que tenían lugar por estas fechas “ella compraba algún regalo extra por si venía alguien de última hora”, también ha recordado con cariño como alguna vez su madre le daba un regalo de navidad que “tenía olvidado por ahí” en pleno mes de abril.

Carmen Borrego revela, muy emocionada, cómo han vivido Terelu y ella su primera Navidad sin su madre EUROPAPRESS

“La hemos recordado con cariño y con esa ternura que ha reflejado mi tía”, concluía en el espacio de este martes. Pero este no ha sido el único homenaje que ha hecho a su abuela. El día de Nochebuena en el programa de ‘Fiesta’ confesaba: “la directora me había pedido que no viniese de negro. Como sabéis, los trajes que elijo, suelen ser casi todos negros. Dije: '¡Venga me pongo uno de los trajes de la abuela en este día!”, mostró así este curioso detalle después de que la animaran las palabras de la presentadora, Emma García.