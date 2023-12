Así pasaron las Campos su primera Navidad sin María Teresa: regalos y comida junto a Rocío Carrasco y Fidel Albiac

La familia Campos afronta su Navidad más complicada. María Teresa perdió la vida el pasado 5 de septiembre y todos sus seres queridos la echan en falta, sobre todo en estas fechas señaladas. "Va a ser la Nochebuena más difícil de mi vida", anunciaba Terelu en su blog de "Lecturas", y ahora su hermana Carmen ha explicado con más detalles cómo pasaron la noche del pasado 24 de diciembre, marcada por la ausencia de la matriarca.

"A ver si puedo hablar", ha comenzado diciendo la colaboradora de "Vamos a ver", muy emocionada y sin poder contener las lágrimas. Sin embargo, Borrego ha revelado que no hubo llantos en Nochebuena porque todos "llegamos llorados de casa", para intentar pasar una noche feliz en la medida de lo posible: "Fue una cena en honor a ella (María Teresa Campos). Estaría orgullosa de habernos visto a todos juntos".

Además, Carmen Borrego ha indicado que las nietas de la recordada periodista recibieron un regalo muy especial: unas chaquetas de su abuela que ella se llevó cuando vaciaron su casa y que había guardado hasta ahora para sorprenderlas.

Terelu Campos preparada para la Navidad en "un año complicado" Instagram

Por fortuna, toda la familia estuvo unido para superar la primera Nochebuena sin María Teresa Campos, y a la cena también se unieron Fidel Albiac y Rocío Carrasco, íntimos amigos del clan. Aunque la tradición mandaba que se encontraban en Nochevieja, en esta ocasión han preferido adelantar su cita anual para rendir homenaje a la comunicadora. Lo que no faltó fue comida, tal y como ha indicado Borrego: "Nosotros hacemos hacemos banquetes infinitos. Cada uno lleva una cosa".

Sobre la Nochevieja, Carmen Borrego ha adelantado que la pasará junto a su marido y que no se ve con fuerzas de comerse las 12 uvas de la suerte: "Me veo incapaz de poder tragármelas, no tengo ganas".

En cambio, el Día de Reyes espera poder pasarlo con sus hijos y su nieto porque "los niños siempre traen mucha alegría". Además, ellos atraviesan un momento doblemente complicado porque también acaban de perder a su abuela paterna.