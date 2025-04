Alejandro Sanz y su nueva cara tremendamente lisa

Alejandro Sanz, el cantautor que pone a llorar hasta a las piedras con sus baladas, ha decidido entrar en la lista de las celebridades que, al parecer, han encontrado la fuente de la eterna juventud. Sin embargo, esta nueva imagen ha suscitado un debate sobre su verdadera edad, dejándonos en la incertidumbre de si se ve más joven o más viejo.

En redes sociales, su nueva imagen ha causado revuelo. Algunos dicen que esta más joven, otros incluso han acuñado el término «viejoven» para describir esta curiosa dualidad que no sabe si llevar un bastón o una guitarra eléctrica. ¿Qué ha pasado con nuestro amado Alejandro? Los rumores vuelan tan alto como sus notas. Una de las teorías más discutidas es la posibilidad de que Sanz haya recurrido a tratamientos estéticos. Aunque no se ha confirmado oficialmente, hay quienes sugieren que podría haber utilizado el láser Morpheus (último grito en Miami) y/ o bótox para suavizar arrugas y líneas de expresión. Esta idea ha cobrado fuerza gracias a un post viral en Facebook que destacó los cambios en su piel, que ahora parece notablemente más lisa. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que, hasta el momento, el artista no ha hecho declaraciones sobre la realización de procedimientos estéticos.

También está la cuestión de la pérdida de peso. Alejandro ha hecho algunos cambios de hábitos. Tal vez, en vez de comer pizza, ahora se deleita con batidos verdes y ensaladas. Y claro, esto puede resultar en un rostro más delgado y, por ende, más juvenil. O quizás simplemente ha estado en modo de «selfie» y se ha dado cuenta de que el ángulo en el que se toman las fotos puede influir significativamente en cómo se ve una persona. Las imágenes pueden hacer que los rasgos faciales se vean diferentes según la perspectiva, lo que podría agravar la confusión sobre su edad aparente. Un ángulo bien elegido puede convertir a cualquier mortal en un modelo de portada. Así que, si ves a Alejandro en una instantánea con una mandíbula perfectamente definida y una sonrisa deslumbrante, no te sorprendas si ahí había un buen fotógrafo. Por si fuera poco, se dice que algunos artistas gozan de más filtros que un café. Así que, que no te sorprenda si, al fin, Sanz no es más que un resultado de Photoshop. La nueva apariencia de Alejandro podría ser el resultado de una mezcla de «milagros estéticos», algún que otro batido verde, ángulos estudiados y un poco de magia digital, como buen Peter Pan del pop español.