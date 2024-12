Alejandro Sanz lo da todo por su cumple: del regalazo de su novia al fiestón en chándal

Alejandro Sanz está disfrutando de una etapa dorada en su vida, después de transitar los infiernos en más de una ocasión. El año pasado preocupó mucho a sus fans por su bajo estado de ánimo, causando revuelo con sus reflexiones y alertando a sus seguidores de que algo no andaba bien. De eso ya no queda ni rastro, pues ahora parece que está pleno, tras la llegada a su vida del amor, con la belleza que supone su nueva novia, Candela Márquez. Pero la joven no solo ha llenado sus días de pasión, también de cariño, comprensión y algunas dosis de locura, lo que le ha llevado a orquestar un fiestón por todo lo alto para celebrar los 56 años del cantante malagueño, que rodeado de todos sus seres queridos ha vivido un día mágico. Han sido muchas las emociones que se han vivido en la fiesta por su aniversario, la cual ha corrido a cuenta de su pareja y que tuvo el cuidado de que estuviesen todos presentes, tanto familia como amigos, para brindar por una vela más añadida a su tarta de cumpleaños.

El cantante no podía estar más radiante. No es para menos, pues despertar y encontrarse con lo que le había organizado Candela en su casa te hace sentir el hombre más especial del planeta. Todo comenzó cuando se asomó al jardín de su casa y descubrió que su amada lo había decorado con pétalos de rosa con los que escribió “Ale, felicidades”, así como un gran corazón sobre el césped. No quedaba ahí, cientos de globos decoraban el espacio y la banda sonora corría a cargo de unos mariachis, que interpretaron rancheras. Así se muestra en el vídeo que el propio Alejandro Sanz ha compartido con sus seguidores en su perfil de Instagram, donde es evidente su sorpresa al ver los esfuerzos de su novia por hacer de su día único y de lo más especial. Lo consiguió, pues la jornada no había terminado ahí.

Después de tan romántico gesto entre los enamorados, Alejandro Sanz y Candela Márquez se dejaron de momentos empalagosos y se entregaron a la fiesta. Una urbana, donde no solo sonaban los temazos del momento que ponen a todos a bailar en la pista de baile, sino también a la hora de fijar el código de vestimenta de los invitados. Todos debían acudir a la velada dejando sus grandes vestidos de gala y smoking en el armario, para entregarse al disfrute con un cómodo chándal al más puros estilo urbano. Así lo hizo la pareja, que posó divertida con sus modelitos, adornados con descomunales cadenas y gafas de sol. Lo hacían en una habitación ambientada para la ocasión con grafitis y en la que no faltaron incluso bailarines profesionales especializados en breakdance para amenizar la velada. Como colofón, de allí nadie se fue sin un nuevo tatuaje en su piel. Eso sí, de esos de pega, calcomanías, que con un par de lavados termina por desaparecer, como no lo hará el recuerdo de un día en el que se donó el cuerpo a la fiesta para brindar por los 56 años de Alejandro Sanz.

“Desde el primer pestañeo del día hasta el último, la emoción y la sorpresa se apoderaron de mí. Gracias a todos por inventar días como este, a mis hijos, a mi amor, a mi gente y a cada persona que me dedicó su tiempo para felicitarme. Me siento feliz, afortunado y agradecido”, escribía Alejandro Sanz rebosante de felicidad tras su fiesta de cumpleaños, en la que se ha sentido inmensamente querido por los suyos. No solo por el gesto de amor de Candela Márquez, sino también por la presencia de sus hijos, de su familia y sus íntimos, que han ayudado a que el día de su 56 cumpleaños sea perfecto.