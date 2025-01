Los problemas económicos de Alejandro Sanz, al descubierto por Pilar Vidal

Alejandro Sanz está de promoción y eso le lleva a conceder entrevistas para acercar sus nuevos proyectos al público. Así, en su labor de dejarse ver, aterrizó este jueves en ‘El Hormiguero’, donde se siente ya como en casa, tras ser entrevistado en muchas ocasiones por Pablo Motos. Aun así, la audiencia le respalda y es que es uno de los artistas más queridos de nuestro país. Pese a ello, esta fama no se estaría traduciendo como se esperaría en grandes dosis de felicidad, pues hasta él mismo ha caído en las garras de la depresión, como así planteó de nuevo en el plató del programa estrella de Antena 3. “Fue una etapa muy difícil. No es una cosa que suceda por algo en concreto, sino por muchas que te van pasando y que tú vas dejando de lado. No las enfrentas porque no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada… Todo el mundo se cree que es de hierro y no lo es. Al final, cuando te pasa factura, lo mejor que puede hacer es buscar ayuda y ser lo más sincero posible”.

Alejandro Sanz con Pablo Motos El Hormiguero

Alejandro Sanz reconocía este jueves a Pablo Motos que ha logrado “salir del hoyo” gracias a “la terapia, la música y navegar”. Pero de lo que no habló es de esos otros problemas que le aquejan y que le mantienen en vilo, que pone el foco en su situación económica. Un tema del que se ha hablado en la mañana de este viernes desde el plató de ‘Espejo Público’. Al tratar su situación de salud mental, Pilar Vidal quiso apuntar a una de sus inquietudes: “Yo creo que echa de menos Miami. Pablo no se lo preguntó y a mí me hubiera gustado preguntárselo, porque uno de los motivos por los que él cae en esa depre, en esa especie de depresión, es por culpa de la crisis económica que tiene”, asegura la periodista.

La colaboradora del programa de Susanna Griso asegura que Alejandro Sanz “pierde muchísimo dinero”. Pilar Vidal mantiene que “él tuvo que vender la casa de Miami para saldar esa deuda, que él desconocía, y sus asesores habían contraído con un fondo inversor. De vivir con sus amigos, que te lo has ganado tanto, y por confiar en quién no puedes confiar…”, plantea la periodista cómo ha atravesado problemas económicos. Un revés que le ha hecho preocuparse demasiado, no saborear los pequeños placeres de la vida y tener en mente lo que ha dejado atrás, en sus días felices en Miami. Ahora afronta una nueva etapa, con los pies en la tierra y trabajando duro para mantener su patrimonio intacto, después de la dolorosa mordida que habría sufrido y de la que tanto se ha apenado.