Alejo Sauras: "Mi inseguridad es no estar a la altura"

Este verano tuve el placer de encontrarme con Alejo Sauras en uno de los muchos conciertos que Atardeceres Larios alumbró a lo largo del Mediterráneo. Copa en mano de la famosa ginebra malagueña, el actor me invita a brindar “por la vida y por disfrutar, por ser felices, por hacer de los momentos que vivimos el mejor momento posible”.

Fue uno de los pocos parones que se pudo permitir antes de retomar su apretada agenda. No ha parado de trabajar desde que empezó hace 27 años, un privilegio en el que la fortuna, bajo su punto de vista, no influye tanto como algunos piensan: “La suerte juega un papel fundamental en todos los aspectos de la vida, pero no depende de la suerte que tú consigas las cosas que tú quieres. Si realmente te lo propones y pones toda tu energía en ello, lo conseguirás antes o después. Si no pensara así, no me dedicaría a esto, porque es una profesión muy difícil y complicada. Cuando algo es muy bonito, es difícil conseguirlo. España no es muy grande y ahora tiene más industria y plataformas, pero hasta ahora había muy poco, y somos muchos para no tanto trabajo, pero es cuestión de esfuerzo. La suerte juega un papel importante pero no determinante”.

Consciente de lo inestable que puede llegar a ser su profesión, reconoce que alguna vez ha tenido “miedo” de que el teléfono deje de sonar, aunque sus inseguridades ahora van por otro camino: “Yo creo que eso lo pensamos todos cuando pasa una semana sin que nos llegue nada. La inseguridad también forma parte de nuestra profesión, pero cuando ya llevas años trabajando, aunque te invadan esos sentimientos, ya hay un trabajo detrás y cada cosa que consigues te afianza un poquito más. Me han llegado un montón de papeles, especialmente en los últimos años, que tras leer el guion he pensado que no era capaz de hacer eso. Sí, soy actor, pero me decía que a lo mejor no eran tan buen actor para llevar el peso de una función a mi espalda o transmitir todo lo que hay que transmitir. Yo ya no estoy en la inseguridad de que no me llamen, sino en la inseguridad de ser capaz de hacerlo bien. Me da inseguridad no estar a la altura. Luego lo hacía y me demostraba a mí mismo que sí lo era”.

Cine, teatro y televisión

Actor 360º, no parece que haya una plataforma que se le resista. Viene de triunfar en las tablas con “La ilusión conyugal”, una obra cuyo reparto comparte con Ángela Cremonte y Álex Barahona, uno de sus íntimos. “Es uno de los mejores amigos que conservo de ‘Los Serrano’. Es un grandísimo actor y gran persona, y me apetecía volver a trabajar con él. El teatro es muy intenso, son muchas horas y tienes que trabajar con buena gente”.

Sauras se aleja de la inclinación de muchos actores a renegar de los personajes o proyectos que les catapultaron, y se muestra orgulloso de haber formado parte de una serie “que marque tanto a una generación. Cuando estás en algo así te tiene que hacer estar orgulloso. Yo estoy muy orgulloso de ‘Los Serrano’ por muchas razones. Aprendí mucho, me catapultó. Me dio gran parte de la imagen que tengo a día de hoy y trabajé con grandes de este país: Resines, Julia Gutiérrez Caba, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa…”.

También le dio grandes amigos. La vida ha querido volver a acercarle a Alexandra Jiménez, la actriz que interpretaba a su novia en la ficción, y Sauras me confirma que ahora son vecinos y se ven asiduamente. No tanto con Víctor Elías, de cuya boda con Ana Guerra -que se celebra el próximo 31 de octubre- se entera por quien esto escribe: “Con él no tengo una gran relación. Le tengo un cariño muy especial y le quiero, pero no sabía que se casa. Me alegro profundamente por él, ojalá sea muy feliz porque se lo merece. No lo ha tenido fácil y ha tenido que luchar muchísimo, así que se merece ser feliz. No tengo mucha relación con él, pero cuando le vuelva a ver, que estoy deseándolo, le daré un abrazo enorme porque le quiero mucho”.

De cara a los próximos meses, anuncia entusiasmado el estreno de “Hotel Bitcoin”, que llegará a la salas el próximo 13 de septiembre; y el de una película en octubre que ha supuesto para él un reto al que no se había enfrentado nunca: “Estoy preparando una película para otoño, es una historia real, de un chaval que emigró desde África, y la rodamos allí. Yo interpreto a uno de los tres misioneros españoles que ayudaron a este chico cuando estaba casi para morir. Le ayudaron a recuperarse en la vida y a recuperar fuerzas. Es la primera vez que interpreto un personaje real y que está vivo. Nunca había trabajado en eso, siempre había hecho ficción”.

Sobre lo que le queda por hacer, Sauras se muestra satisfecho con haber logrado “las cosas grandes”: una carrera, un círculo de buena gente… Ahora apuesta por centrarse en disfrutar de los pequeños placeres de la vida: “los atardeceres, los momentos con mis amigos y mi familia, la música…”.