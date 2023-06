Alessandro Lequio aclara en "El Programa de Ana Rosa" si irá a conocer a su nieta

Aunque en principio no parecía estar por la labor, Alessandro Lequio no descarta ahora, al cien por cien, ir a conocer a su nieta Ana Sandra. Sin embargo, el colaborador de "El Programa de Ana Rosa" ha revelado que ahora no es el momento por el revuelo que generaría. Además, hace unos días Ana Rosa y Joaquín Prat le apodaron cariñosamente "yayo" en pleno directo.

Preguntado por Joaquín Prat, que le decía que creía que antes o después querría conocer a la niña, Alessandro respondía discretamente con un "ya lo dije", y es que, aunque en un primer momento se negaba a ir, ahora, tras la invitación formal de la presentadora, el conde no descarta acercarse a la casa que la actriz Ana Obregón tiene en La Moraleja, en Madrid.

Ana Obregón en el aeropuerto junto a la pequeña Ana Sandra Lequio tras regresar de Estados Unidos, a 31 de mayo de 2023, en Madrid (España) Raúl Terrel Europa Press

Alessandro Lequio ha preferido, durante todo este tiempo desde el nacimiento de Ana Sandra por gestación subrogada en Miami, mantener un perfil bajo. Alessandro siempre ha mostrado abiertamente su opinión sobre el método por el que ha nacido la pequeña, pero asegura que se le cae la baba cada vez que ve a la pequeña.

La que sí ha aceptado la invitación de Ana Obregón de ir a conocer a la pequeña ha sido Belén Esteban.