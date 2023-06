Ana Obregón reprocha a Lequio que no quiera conocer a su nieta

No le han gustado nada a Ana Obregón las palabras de su ex, Alessandro Lequio, al referirse a la pequeña Ana Sandra, al fin y al cabo, la nieta de ambos. El italiano afirmó que “ahora no es el momento de conocerla, hay mucho ruido, y yo lo que quiero es paz y tranquilidad, relax, discreción. No quiero ruido. Silencio.”.

Ana, volcada de lleno en Ana Sandra, no entiende la actitud del colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’. No pensaba que fuera a mostrarse tan distante con la que es la hija “póstuma” del tristemente fallecido Aless. Aún así, se muestra abierta al diálogo con ‘Dado’, como se conoce al transalpino en la intimidad, y le lanza un mensaje del todo significativo: “Alessandro tiene las puertas abiertas de mi casa para que venga a conocer a su nieta”.

Ana Obregón con jersey de rayas. GTRES

Por el momento, no se sabe si Lequio “recogerá el guante” y se acercará al chalet que Ana tiene en la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja. Una fuente cercana a Dado recuerda a LA RAZÓN que “él no estuvo de acuerdo desde el principio en que se llevara a cabo la gestación subrogada. Y así se lo hizo saber a Ana. Pero ella no le hizo caso y actuó unilateralmente. No escuchó las razones de Alessandro e hizo lo que le dio la gana, con el consabido disgusto de Lequio. Por eso están tan distantes”.

Aunque Ana Obregón llegó a decir cuando se encontraba en Miami que Alessandro hablaba con ella todos los días, otra fuente deja entrever que no es cierto y que el contacto entre ambos ha sido mínimo.