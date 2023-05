Alessandro Lequio, sorprendido por la llegada de Ana Obregón y su nieta a España: "No tenía ni idea"

Ana Obregónya está en España con su nieta Ana Sandra, nacida por gestación subrogada en Miami a finales de marzo. Desde ese momento, la presentadora ha estado en la ciudad estadounidense cuidando a la pequeña y dejando que la tormenta mediática pasase. Después de varios meses, la actriz ha pisado suelo español esta mañana y ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a primera hora de la mañana, escoltada por fuertes medidas de seguridad.

Nada más llegar a la capital, Ana Obregón se ha desplazado a su casa de la Moraleja y allí ha comenzado a recibir a toda su familia, que estaba ansiosa por conocer a la benjamina del clan. Los hermanos de la presentadora, dos horas después de aterrizar, se han desplazado a la exclusiva urbanización en la que reside para reencontrarse con su hermana y la hija de Aless Lequio. "Es supermona, de verdad. Tiene unos mofletes… y superbuena, muy buena" añadía. Tras serle preguntada por los tramites legales para registrar a la niña en España, Amalia contestaba: "Está todo perfecto. Todo en orden", expresaba muy feliz su hermana Amalia. "Vamos a aprovechar estos buenos momentos después de los malos que hemos vivido últimamente", declaraba.

Ana Obregón aterriza en España Gtres

El otro protagonista de esta historia, Alessandro Lequio y abuelo de Ana Sandra, también se ha querido pronunciar sobre la inesperada llegada de Ana Obregón y la pequeña a España. El aristócrata, en 'El programa de Ana Rosa', ha confesado que no tenía ni idea de que hoy era el día en el que regresaba. "No tenía ni idea de que venía. Bienvenida", ha revelado. Aún así, ha querido reiterar su opinión y postura y ha insistido en que "como todos los relacionados con mi hijo y así me voy a mantener".

Alessandro Lequio prefiere mantenerse al margen de cualquier asunto relacionado con su hijo Aless Lequio y de Ana Obregón y Ana Sandra. Siguiendo la misma estela, ha preferido no pronunciarse sobre el asunto. La presentadora, que ya está en España, estará en la Feria del Libro de Madrid el próximo 11 de junio firmando 'El Chico de las musarañas' y se espera una gran acogida de fans para ese día.