Alessandro Lequio cuestiona el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Sigo convencido de que se fueron de luna de miel sin haber consumado"

Alessandro Lequio es uno de los rostros mas críticos con Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Desde "El programa de Ana Rosa", el aristócrata ha dado siempre su opinión sobre los marqueses de Griñón y hoy, después de las últimas declaraciones de la pareja para la revista "Hola", el colaborador, sin pelos en la lengua, ha vuelto a sentenciar al matrimonio después de que la hija de Isabel Preysler asegurase que la convivencia con el empresario es muy fácil y que son el el "roommate" perfecto.

"No puedes recién casada calificar a tu marido de roommate. En ningún momento habla de pasión", ha expresado Alessandro Lequio sobre el recién estrenado matrimonio. "Entre la cursilería de él y la poca pasión de ella, es un matrimonio que no sé qué decirte, sinceramente... No puedes calificar a tu pareja como un roommate, como un compañero de piso, de la universidad. Ya lo dije la semana pasada, sigo convencido de que se fueron de luna de miel sin haber consumado el matrimonio. ¡Aquí lo que tienen que hacer es el tracatrá!", ha comentado el aristócrata con mucho humor.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se funden en un beso en la fiesta de preboda Gtres

Lo cierto es que Tamara Falcó e Íñigo Onieva siempre han hecho caso omiso a cualquier comentario que haya hecho Alessandro Lequio sobre ellos o su familia. Ambos se encuentran disfrutando en estos momentos de su luna de miel en Sudáfrica, ajenos a todo. El matrimonio va a estar casi un mes de viaje y recorrerán los cinco continentes hasta llegar a Australia, el lugar donde finalizará su ruta. Los marqueses de Griñón han tenido que acortar su luna de miel y estarán menos tiempo de lo previsto por un motivo muy especial al que no pueden faltar: la boda de Luisa Bergel y Cristian Flórez el próximo 26 de agosto en Sotogrande.