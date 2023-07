La esperada opinión de Carmen Lomana sobre el vestido de novia de Tamara Falcó

Esta mañana amanecíamos con la exclusiva de la boda del año. La revista "Hola" adelantaba su número dos días y agotaba sus existencias en los quioscos. Toda la población estaba deseando conocer los detalles del enlace matrimonial de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y, entre ellos, el secreto mejor guardado: el vestido de novia de la marquesa de Griñón. Después de romper su relación laboral con "Sophie et Voilà" el pasado 16 de mayo, la socialité confiaba en Carolina Herrera para confeccionar el traje de sus sueños.

Este conflicto hacía que aumentase aún más la expectación sobre cómo Tamara Falcó luciría de camino al altar para dar el "sí quiero" con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón ponía esa misma semana rumbo a Nueva York para reunirse con Wes Gordon. director creativo de la firma, y ponerse manos a la obra para llegar a tiempo a su enlace matrimonial. Pero ella no ha sido la única protagonista de su boda y todas las miradas también estaban puestas en los modelos elegidos por Isabel Preysler o Carolina Molas. Fue la propia socialité la encargada de elegir el vestido de su madre y su look ha sido uno de los más comentados de la ceremonia.

Todo el mundo ha tenido una opinión y el vestido de Tamara Falcó ha generado mucha controversia, siendo comparado por más de un cibernauta con el que lució la Reina Letizia en su boda con Don Felipe VI. Y muchos expertos en moda han comentado la elección final de marquesa de Griñón, como ha sido el caso de Carmen Lomana. La socialité, a través de su perfil de "Instagram", se ha pronunciado sobre el look de la marquesa de Griñón y de Isabel Preysler.

"El vestido de novia...un vestido fantástico, muy bien hecho, muy clásico, pero me parece un poco pesado, un poco excesivo para verano y para un jardín", ha expresado Carmen Lomana sobre el traje de novia de Tamara Falcó. "Pero no puedo ponerle una pega como costura y como vestido", ha sentenciado sobre la elección. "Sin embargo, Isabel, su madre, creo que llevaba el vestido perfecto para el jardín y para la ceremonia, para la temperatura... Muy bonito, muy alegre y ligero. Me ha gustado mucho", ha dictado la socialité, alabando el look de la "reina de corazones".