Iñigo Onieva, sobre su enlace con Tamara Falcó: "Siento que esta boda es el triunfo del amor"

La revista "¡Hola!" publica hoy lunes, 17 de julio, la segunda parte de la exclusiva boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. En ella, además de las fotos no vistas de la celebración tras el "Sí, quiero", el nuevo marqués de Griñón concede su primera entrevista. "Al igual que Tamara, yo también siento que esta boda es el triunfo del amor. No lo tengo interiorizado. No estamos hablando solo del legado del padre de Tamara. El título no es algo que te pertenece, sino algo que tú custodias", dice el empresario además sobre su nuevo título.

Sobre el momento de la entrada de Tamara Falcó en la iglesia, Onieva comenta que "verla entrar tan guapa ha sido de caerte al suelo: con su vestido, con la música y el coro... Había una solmenidad y una belleza espectacular en ese momento".

Para Onieva el momento más especial ha sido "cuando Manolo me ha entregado en nombre de su padre a Tamara. Eso ha sido precioso. Luego, cuando los sobrinos de Tamara nos han entregado las arras y las alianzas… Muy tierno. También cuando nuestras familias y nuestros hermanos han hecho las peticiones y las lecturas. Ha habido muchas miradas de complicidad con los testigos y con nuestras familias. Todo ha sido precioso: las lecturas, el coro…".

Sobre Tamara, solo puede expresar palabras muy emotivas: "Es pura luz, pura bondad… Es mágica, es generosa y no tiene ningún tipo de maldad. Son cualidades difíciles de encontrar, así que, en cuanto encuentras a una persona tan pura como ella, ya sabes lo afortunado que eres".

Además, Onieva tiene palabras hacia su familia, en especial para su madre, Carolina Molas. "Mi madre es generosa y, sobre todo, buena persona. El mejor consejo que me ha dado en todo este tiempo es que pensemos en nosotros".

"Es mágica, generosa... En cuanto encuentras a una persona tan pura como ella ya sabes lo afortunado que eres. Siento mi alma llena", revela Onieva sobre su esposa, Tamara Falcó. "Al perdonarme, ha sido también valiente y generosa. Ahora mismo lo que importa es priorizar nuestra unión y dejar atrás aquello que pueda suponer una barrera". El empresario asegura también que tardó "poco" en darse cuenta de que Tamara era la mujer de su vida.

El nuevo marqués de Griñón responde también sobre sus planes de ser padre. Onieva y Tamara aseguran que desean ser padres pronto: "Para cuando Dios quiera. Creo que para después del viaje de novios".