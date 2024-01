Alessandro Lequio matiza cómo es su relación con Ana Obregón tras sus últimos dardos

Alessandro Lequio es uno de los colaboradores más conocidos de los platós de Mediaset y su relación con Ana Obregón, con sus más y sus menos, siempre ha llamado mucho la atención en la crónica social. La expareja siempre ha mantenido una relación cordial centrada en el respeto mutuo, en gran medida por el bienestar de su difunto hijo Aless Lequio. Sin embargo, en los últimos meses esta relación no ha hecho más que tensarse tras las decisiones que habría tomado la actriz con respecto a la gestación subrogada y el hecho de que Alessandro no ha mostrado la menor intención de conocer a su nieta Ana Sandra.

Y es que los mensajes que se han pronunciado en los medios no han dejado a ninguno de los dos al margen de la polémica.

Este pasado lunes fue el conde Lequio quien se mostró implacable tras las últimas declaraciones de su expareja, en las que afirmaba que ella había sido la única que se había encargado del cuidado de su hijo: “Me dijo que iba sobrada de recursos. En su momento me dijo que no tenía que pasar pensión. Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro”, respondía contundente Alessandro en el plató de “Vamos a Ver”. Se trata de una declaración que ha sacudido a los medios haciendo correr ríos de tinta para hablar de que están más distanciados que nunca y su relación está atravesando por uno de sus peores momentos.

Alessandro Lequio y Ana Obregón Mediaset / Gtres

Sin embargo, tras este último mensaje el colaborador italiano ha vuelto a pronunciarse este martes para matizar algunos detalles sobre cómo está actualmente su relación: “No hay dardos, es que lo de malicioso y oscuro son términos que yo uso medio en broma en el plató", concluía sobre la polémica. "La fundación no tiene ningún problema, Ana y yo hemos tenido una relación extraordinaria alrededor de nuestro hijo y siempre la tendremos”, añadía dando por terminados con los rumores de los problemas que había entre ambos: “Máximo respeto a la madre de mi hijo, le tengo cariño, le tengo aprecio y le tengo sobre todo un máximo respeto”, finaliza.