Alessandro Lequio, implacable tras las últimas declaraciones de Ana Obregón: "Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro"

Después de unos días en silencio, finalmente Alessandro Lequio ha roto su silencio y ha respondido en "Vamos a ver" a las últimas declaraciones de Ana Obregón sobre él. La actriz, el pasado 11 de enero, entró en directo en "Y ahora Sonsoles" para aclarar y zanjar con la polémica relacionada con las cuentas de la Fundación Aless Lequio. Durante su intervención en el magacín de Antena 3, no desaprovechó la oportunidad de lanzar un dardo envenenado al padre de su hijo, asegurando que "todo el mundo sabe que a mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro".

Por alusión, el aristócrata no ha tenido más remedio que contestar a Ana Obregón desde su puesto de trabajo en el programa de Mediaset. Harto de estar en el ojo del huracán mediático, Alessandro Lequio ha sido muy tajante: "Eso ya lo conté yo, ella ya me dijo que iba sobrada de recursos. En su momento me dijo que no tenía que pasar pensión. Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro".

Alessandro Lequio yAna Obregón con su hijo Aless Lequio Instagram

A pesar del zasca, el conde italiano ha vuelto a defender a la madre de su hijo respecto a los asuntos relacionados con las cuentas de la fundación. "Ana es honrada, no tiene ninguna obligación con nada y con nadie. La clave de todo es que Ana es Ana y la Fundación es la Fundación. Son cosas que hay que separar. Las cuentas de la Fundación están clarísimas. Las cuentas de Ana me dan igual cómo estén. Ana es Ana", ha señalado Alessandro en "Vamos a ver".

Ana Obregón lleva semanas acaparando todos los titulares de la prensa del corazón por la polémica relacionada con las cuentas de la fundación de su hijo. Finalmente, la actriz aclaró la semana pasada en "Y ahora Sonsoles" que nunca había dicho que todo el dinero de las exclusivas iban a ir destinadas a la organización.

Ana Obregón y Alessandro Lequio están más distanciados que nunca y su relación está atravesando por uno de sus peores ( y tensos) momentos. A raíz del nacimiento de la pequeña Ana Sandra, el padre de Aless ha tomado distancia con la presentadora, desmarcándose totalmente de cualquier cuestión relacionada con las dos. De hecho, el televisivo aún no ha conocido a su nieta y rechazó asistir al bautizo de la bebé el pasado mes de diciembre.