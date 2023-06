Alessandro Lequio se pronuncia sobre el parecido de Ana Sandra a su hijo y desmiente a Ana Obregón

Alessandro Lequio ha vuelto a pronunciarse hoy en su puesto de trabajado sobre el regreso de Ana Obregón con la pequeña Ana Sandra a España. La presentadora aterrizó ayer, 31 de mayo, a primera hora de la mañana en el aeropuerto de la capital rodeada de un gran dispositivo de seguridad y se desplazó a su domicilio, en el que comenzó a recibir a sus familiares y amigos más cercanos que ansiaban conocer a la bebé.

Su hermana Celia, después de conocer a Ana Sandra, declaró a la prensa que entre la pequeña y su sobrino Aless Lequio existía un enorme parecido. Y Alessandro Lequio, en su intervención en 'El programa de Ana Rosa', ha querido dar su opinión sobre este asunto. "Yo soy muy malo con los parecidos, para mí todos los niños son iguales pero Aless era pelón y luego muy muy rubio, como mi hija Ena y mi madre. A esta niña la veo más morenita", ha expresado sobre su nieta, contradiciendo las palabras de su excuñada. Aún así, ha recalcado que la bebé "es muy mona".

Ana Obregón aterriza en España Gtres

Pero la opinión de Lequio no ha quedado aquí. En el espacio de Mediaset también se ha hecho un repaso sobre los futuros pasos de Ana Obregón ahora que ha regresado ha España y se ha puesto encima de la mesa el futuro bautizo de la pequeña. La actriz, en su día, desveló que quería pedirle al aristócrata el traje de cristianar para bautizar a Ana Sandra de la misma forma que a Aless. Harto de mentiras, el colaborador ha desmentido a la presentadora revelando la verdad sobre el bautizo de su hijo. "Si quiere el traje de cristianar de Aless no tiene nada que hablar conmigo. Aless llevó el traje de la familia Obregón porque mi madre no estaba dispuesta y, de hecho, no vino al bautizo. ¡Ya está bien! Si quiere el traje de Aless lo tienen ellos", ha expresado, tajante, sobre el traje cristianar perteneciente a la familia de los Borbón.

Alessandro Lequio ha confesado que, de momento, no tiene en mente conocer a Ana Sandra. "Yo lo que quiero es paz y tranquilidad, relax, discreción. No quiero ruido. Silencio. Ahora no es el momento, hay mucho ruido", ha reiterado sobre la relación con su nieta.