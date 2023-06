La decisión de Carolina Monje, ex de Aless Lequio, tras la llegada de Ana Sandra a España

Ana Obregón ya se encuentra en España. Ayer, 31 de mayo, aterrizó la presentadora junto a su nieta, la pequeña Ana Sandra, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a primera hora de la mañana, rodeada con un fuerte dispositivo de seguridad. Nada más poner el pie en suelo español, los familiares y amigos más cercanos de la actriz se desplazaron a la vivienda de Ana para reencontrarse con ella y conocer a la hija de Aless Lequio, fallecido el pasado mayo de 2020.

Pero no todo el mundo quiere conocer a Ana Sandra. Carolina Monje tiene una postura muy clara frente a la pequeña, nacida por gestación subrogada en Miami el pasado mes de marzo. Según informan fuentes cercanas a la empresaria a 'Vanitatis', "Carola nunca llegó a plantearse tal propuesta, ni siquiera llegó a contestar al famoso wasap, que, por otro lado, la afectó anímicamente. Su posición era clara: no. Su vida es otra. No habla del tema ni en público ni en privado, y ha tenido muchas ofertas, pero siendo como es jamás desearía el mal a nadie".

Aless Lequio y Carolina Monje GTRES

La última pareja de Aless Lequio no tiene intención de conocer a la hija de su ex. Además, según revelan fuentes solventes al anterior medio citado, Ana Obregón "no ha intentado volver a ponerse en contacto con Carolina. Quizás la inesperada filtración del mensaje y, sobre todo, su repercusión en los medios la hayan hecho desistir de su deseo". En el mensaje que le envió la presentadora a la que fue su nuera, la actriz le agradecía su silencio y le expresaba sus deseos de que conociese a Ana Sandra cuando regresase a España. Pero Carolina nunca contestó a ese Whatsapp y estuvo muy afectada por lo sucedido.

Cabe recordar que, tras la publicación de 'El chico de las musarañas', se especuló en el relato si Aless Lequio estaba realmente enamorado de su última pareja, una información que seguramente no sentase demasiado bien a la joven. Carolina Monje ha rehecho su vida después del fallecimiento del hijo de Ana Obregón y se casará el próximo octubre con Álex Lopera. A pesar de todo, está viviendo una de las mejores épocas de su vida y ha vuelto a encontrar el amor. Por eso, la empresaria ha tomado la decisión de desmarcarse de todo este asunto.