Álex González saca sus abdominales a relucir por Ibiza ¡y sigue soltero!

Mucho se habla de los cuerpos de nuestras famosas favoritas cuando realizan escapadas a la playa o la piscina y presumen de cuerpo al sol. Pero también hay anatomías dignas de mención entre el sector masculino, como así sucede con Álex González, que ha vuelto a dejar sus encantos al descubierto, pero esta vez no de forma intencionada y orquestada para cuidar cada detalle, la iluminación y el ángulo para lucir espectacular. También luce igual de hermoso sin peinar, sin posar y sin saber que está siendo objetivo de los paparazzi. Y eso tiene mucho mérito, pues no todos nuestros rostros conocidos salen tan bien parados de un ‘robado’.

Álex González Gtres

Álex González ha seguido el camino marcado por otros muchos famosos y ha emplazado su disfrute estival en aguas pitiusas, concretamente en la isla de Ibiza. El actor ha regresado a la isla con más famosos por metro cuadrado, pues ya estuvo aquí hace tan solo unos días junto a unos amigos, entre los que se encontraba Jon Kortajarena y Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó.

Jesús Calleja Gtres

Pero esta vez ha cambiado de compañía, aunque también está en terreno seguro, pues a su lado en esta nueva escapada ibicenca está Jesús Calleja, con el que hizo muy buenas migas durante la grabación de su especial y con el que aún mantiene estrecho contacto.

Álex González Gtres

Pero sea como sea, casi no importa quién esté al lado de Álex González cuando él se quita la camiseta y deja sus músculos relucir bajo el sol. Su físico no podría ser más envidiable y robar más suspiros, lo que se traduce en miles de fans en sus redes sociales. Pero ahora no ven fotos estudiadas y bajo retoque, sino imágenes del intérprete cuando cree que nadie le ve, cuando cree que sus músculos no roban todas las miradas. Unos abdominales muy trabajados a sus 43 años, que siguen dejando boquiabiertos a muchos, especialmente para aquellos que reparan en el hecho de que un hombre tan apuesto como este goza del título del ‘soltero de oro del cine español’. ¿Es que no le llegan proposiciones indecentes?