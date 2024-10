Alfonso Bassave: "Tuve tantas crisis a los 30 años que ahora me siento en un buen momento"

Alfonso Bassave se quitó el pasado 23 de octubre la bata de médico de "Respira", la última serie en la que ha trabajado, para ponerse un elegante traje negro y acompañar a The Macallan en una de sus noches más especiales. La firma de whisky escocés celebra 200 años de historia y contó con el actor como imagen de una celebración que aunó lujo, gastronomía y cócteles de autor en el Espacio Nomad.

¿Por qué brindamos con una buena copa de Macallan?

Desde luego, alguien que lleva 200 años haciendo algo con dedicación y amor como es el caso de este whisky, es el mejor cómplice para brindar siempre. En mi caso, lo hago por un momento de mi vida en el que estoy feliz y pleno.

Está a punto de cumplir 45 años. ¿Sintió la crisis de los 40 o es de los que les gusta cumplir años?

Creo que tuve tantas crisis en los 20 y en los 30 que las siguientes no han sido crisis, sino que he recogido los frutos de mucho trabajo profesional y personal. Me siento en un buen momento.

¿Cuál es la lección más valiosa que ha aprendido?

Que la mayor sabiduría es conocerse a uno mismo. Además, es la que proporciona más felicidad.

Alfonso Bassave en la fiesta del 200º aniversario de The Macallan Cortesía de The Macallan

¿Qué le pide al futuro?

Le pido que se consoliden los pasos que estoy dando hacia nuevos horizontes. En concreto, poder llevar una vida más tranquila y con un pie en la naturaleza.

¿A qué se refiere?

Voy a empezar las obras de una casa en el campo y es un sueño largamente soñado. Siempre he ido mucho a la naturaleza, a la montaña, pero con el paso de los años se está convirtiendo en una necesidad vital y espero poder tener pronto ese espacio en el que empezar una nueva etapa.

Modelo, actor, influencer... ¿Se identifica más con alguna de estas etiquetas?

Realmente, con la única de esas con la que me identifico es con la de actor. Es en lo que me he formado e investigado, y mi viaje profesional y personal de los últimos 25 años.

No es una profesión fácil. ¿Alguna vez ha sufrido porque el teléfono no sonaba?

Sí, la incertidumbre es una de las pocas cosas constantes en esta profesión. Pocos son los actores que tienen su agenda profesional cerrada cuando empieza el año. Por eso es importante trabajarse a nivel personal y emocional, porque es una profesión muy inestable y, aunque maravillosa, cuando trabajas, nunca sabes cuándo va a llegar el próximo proyecto. En mi caso, hubo épocas de parones al principio y, aunque difíciles, creo que supe aprovecharlos para formarme y para madurar. A día de hoy creo que esa inestabilidad ha forjado también mi carácter y me ha ayudado a relativizar los vaivenes de esta profesión.

¿Cuál es el reto mas difícil al que se ha enfrentado?

Cada proyecto es un nuevo reto y se encara con la misma ilusión y vértigo. Obviamente, vas desarrollando herramientas y experiencia para confiar en ti mismo. He tenido la suerte de enfrentar diferentes personajes que entrañaban aprendizajes nuevos. Ahora, mi nuevo reto es en "Respira" y todo lo que supone una trama de médicos con su terminología y técnica.

Alfonso Bassave Victor J Blanco GTRES

Rodajes, shootings, viajes... ¿Es difícil compaginar este trabajo con la vida personal?

Para mí, las relaciones y vínculos personales son lo más importante y prioritario, así que hago todo lo necesario para que ambas partes de mi vida se integren bien. Por otro lado, mi profesión es muy cambiante y de la misma forma que con un rodaje concreto puedo desaparecer un tiempo, también luego tengo tiempo más tiempo libre para poder dedicarle atención de calidad a mi vida personal.

¿Alguna vez ha perdido a alguien por el camino por culpa de su trabajo?

No lo creo. Aún así, creo que tenemos que saber compaginar y no hacer elegir. En esta vida necesitamos tanto los afectos como el trabajo. Prefiero gente que en ese sentido reme a favor y entienda que una cosa no tiene por qué excluir a la otra.

Su trabajo le permite vivir experiencias únicas y conocer a personas alejadas de las de la mayoría de los mortales. ¿Recuerda cuál ha sido el mejor momento que le ha brindado su carrera?

Son muchos los recuerdos y me siento un absoluto privilegiado en ese sentido. Pero por nombrar alguno diría el rodaje de "The Rendezvous", película americana que hicimos en Jordania. Cerraron el parque de Petra para nosotros. Estar días en esa localización única rodando una película de aventuras con un equipo americano de primer nivel fue algo alucinante. También estuvimos en el desierto de Wadi Rum donde se han rodado películas míticas como "Laurence de Arabia". Sentirme parte de aquello será un recuerdo único para toda mi vida.