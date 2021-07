Gente

Alfonso Bassave: “También soy el abogado y el peor del país. Por favor, no me contraten”

Dice que si hablo de su belleza, el cariño que me profesa se esfumaría tan rápido como esa colonia tan cara y tan poco persistente que siempre nos empeñamos en comprar. Así que, chica, ni que fuera tonta. Ya van viendo ustedes la foto y yo me voy quedando con su cariño… Y si me cae algo más, chincha rabiña. Actualmente pueden verle como Inspector Jefe de la comisaría de ‘Estoy vivo’. Bueno, ahí y en millones de sitios porque no hay actor más solicitado que Alfonso Bassave (Madrid, 1979). Y eso que en su casa pensaban que iba para notario... Angelitos…

–¿Le duele la cara de ser tan guapo?

–”La belleza está en el interior”. Qué otra cosa puedo responder a semejante pregunta…

–Cuénteme su secreto y, por favor, evite: “beber mucha agua” o “dormir 8 horas”.

–Bebo mucha menos agua de la que debería y padezco insomnio. Por esa regla de tres debería ser Shreck.

–¿Ser sexy es un don o una condena?

–Si ser guapo es algo subjetivo para los ojos que miran, ser sexy ya ni te cuento. Me consta que hay gente a la que no le parezco nada de eso en absoluto… Mi madre sin ir más lejos dice que debería operarme la nariz.

–Díganos ese vicio inconfesable (puede ser gastronómico) que se prohíbe a sí mismo…

–Cada noche me tomo una tableta de chocolate negro. Y no me lo prohíbo. ¡Me comería dos!

–¿Qué le dan sus fans? ¿Y usted a ellas?

–Bueno y a ellos ¿no? No me lo planteo mucho. No soy una coplera que viva de su público, me limito a hacer mi curro, disfrutarlo y cobrar un sueldo que me permita hacer lo que me gusta. Si en el camino inspiro y ayudo a alguien en su propio camino, maravilloso, pero no tengo vocación de servicio ni de salvavidas.

–¿Con la imagen de quién forraba usted sus carpetas del instituto?

–Recuerdo una forrada con Claudia Schiffer y otras tops del momento… Hay que ver cuánto nos despistamos hasta que tenemos idea de quiénes somos….

–¿Paul Newman o Alfredo Landa?

–Con Landa nunca forraría la carpeta, con todo mi respeto a ese maestro. Con Paul, ya es otra historia. Con él se podrían hacer cosas más interesantes que forrar carpetas…

–¿Cuántas veces han escrito wasabi por Bassave?

–Wasabi es posiblemente la equivocación más recurrente… Alguien puede creer que me pondría de nombre artístico el de una salsa japonesa.

Alfonso Bassave y Anna Castillo, en el plató de 'Estoy vivo'

–Dicen que Marilyn Monroe, la pobre, pensaba que era invisible hasta que le salieron las tetas, ¿usted cuando se dio cuenta de que todos los focos iban ya hacia su persona?

–Luis, te tengo cariño, si me sigues preguntando por mi físico, te lo voy a perder.

–Lo suyo fue una confesión del rollo: ‘mamá quiero ser artista’, o la sorpresa hubiera sido: ‘¿mamá, quiero opositar a notarías?’

–No has podido describirlo mejor. En mi familia todos son abogados. Notarías hubiera sido una consecuencia lógica. Al principio, lo de ser actor sonó un poco a chino, pero como lo hice a la vez que Derecho no pudieron quejarse mucho. Eso sí, soy el peor abogado del país, por favor no me contraten.

–¿El papel más difícil de su vida?

–Cualquiera de los que están en tu propia vida y no en un guion. Ser adulto es un papel difícil.

–¿Cuántas veces ha ensayado su discurso en los Oscars en el espejo del baño?

–Ninguna.

–¿Cree en el cielo, en el infierno o en la pasarela?

–Las tres son invenciones humanas. Soy más de “polvo eres y en polvo te convertirás”.

–¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho de usted y sin embargo, no le apetece desmentir?

–Pierdo poco tiempo en desmentir lo que se dice o no de mí…

–¿Qué quiso saber sobre el sexo y nunca preguntó?

–¿Soy yo o con los años son menos las ganas del salto del tigre y más las de una buena charla con un vino?

–¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

–La complicidad. El saber cuáles son las debilidades del otro y ayudarle a superarlas y crecer como persona (y viceversa). Lo que más pereza me da es la necesidad constante de fuegos artificiales, romanticismo y drama. Ya tuve de eso. Me quedo con las risas y recorrer un camino de la mano pero sin apretarla demasiado.

–Ese lugar donde se quita usted la faja...

–Hago abdominales para no tener que llevar faja

–Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

–«Billie Atocha». Me temo que ni en el porno más barato me contratarían...