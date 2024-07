Alma Bollo, embarazada de ocho meses, sufre un percance con el coche y acaba en el hospital

Alma Bollo se encuentra contando los días para la llegada de Miguel, su segundo hijo. La hija de Raquel Bollo está afrontando la recta final de su embarazo y en los próxima semanas se convertirá en madre de nuevo. A diferencia que su primer embarazo, la modelo ha sufrido alguna que otra complicación y ha tenido que acudir en más de una ocasión al hospital, motivo por el que los médicos le han recomendado reposo absoluto y tranquilidad.

Ayer, la joven tuvo que volver al hospital de urgencias pero no por ninguna molestia o complicación en su octavo mes de embarazo. Según ha desvelado Alma Bollo en Instagram, sufrió un percance con el coche, motivo por el que asistió a un centro sanitario para comprobar que su hijo estaba bien.

Story de Alma Bollo Instagram

"No me he pasado por aquí porque el día no terminó de la mejor forma. Tuve un percance con el coche, pero, gracias a Dios, todo está bien. Por esto estuve más desaparecida en la segunda parte de la tarde", se ha excusado la influencer a través de un story de Instagram, revelando el motivo de su desaparición en esta red social. "Fuimos al hospital, revisamos, y todo bien", ha explicado la hija de Raquel Bollo, tranquilizando a todos sus seguidores sobre lo ocurrido.

Todo ha quedado en susto

A pesar del percance en la carretera, menos mal que todo ha quedado finalmente en un susto. Después de haber comprobado en el hospital que todo está bien, Alma Bollo está ultimando los detalles de su esperada "baby shower" que se celebrará en las próximas horas y a la que acudirá toda su familia, como Raquel Bollo o los abuelos maternos de la futura mamá. De hecho, la excolaboradora de "Sálvame" ha publicado un story junto a sus padres y otros familiares de Alma de camino a la fiesta. "Allá vamos, Miguelito", ha escrito junto al vídeo en el que aparecen en el coche.