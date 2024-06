Alma Bollo se apoya en su madre Raquel en la recta final de su embarazo: "Estamos dando la vuelta entera a la casa para la llegada de Miguelito"

Fue el pasado 7 de febrero cuando Miguel Frigenti desveló en exclusiva en "Así es la vida" que Alma Bollo estaba embarazada de su segundo hijo. La noticia generó un gran revuelo mediático y el 14 de febrero, una semana después, la joven confirmó la noticia a través de su perfil de Instagram: "Un nuevo San Valentín y esta vez, cargadito de amor. Aumentamos la familia".

La hija de Raquel Bollo y Miguel, su pareja, se convertirán en padres de su primer hijo en común en las próximas semanas y se encuentran ultimando todos los preparativos para el segundo bebé de la casa. La modelo está afrontando el tercer trimestre de embarazo con algún que otra complicación y su madre no se está separando de la influencer en ningún momento.

Alma Bollo se apoya en su madre Raquel en la recta final de su embarazo Instagram

A punto de dar a luz, Alma está centrada y preparar toda la casa para la llegada de Miguelito, su segundo hijo, y así se lo ha hecho saber a todos sus seguidores de Instagram. Raquel Bollo está en la casa de su hija ayudándole a reformar la vivienda y amueblando la habitación del pequeño.

"Estamos dando la vuelta entera, bueno mi madre, a la casa para la llegada de miguelito. Dando la vuelta al vestidor, porque ahí tiene que entrar su habitación. Mañana ya me traen los muebles... ¡Una auténtica locura! Llevamos desde ayer por la mañana, mi madre se acostó a las tantas... Increíble, no me acordaba de lo que significaba esto", ha revelado Alma en un story de Instagram, en el que aparece Raquel Bollo recogiendo cajas.

Complicaciones en los últimos meses

Alma Bollo está viviendo un embarazo totalmente diferente al primero con su hija Jimena. La hija de Raquel ha sufrido alguna que otra complicación en el último trimestre y a principios del mes de junio tuvo que acudir al hospital. La joven afronta las últimas semanas de su embarazo en reposo absoluto y ella está convencida de que nacerá antes del mes agosto, cuando en un principio estaba previsto.