Alma Bollo, embarazada de su segundo hijo

Alma Bolloestá de nuevo embarazada. Según han desvelado en exclusiva, "Así es la vida", la hija de Raquel Bollo estaría esperando su segundo hijo. Miguel Frigenti ha sido el encargado de desvelar la noticia en el programa de sobremesa de Telecinco, causando un gran revuelo en plató.

Alma Bollo y novio Instagram

Según ha desvelado el periodista, la joven estaría de 2 meses y medio y toda la familia está muy emocionada por la feliz noticia. Alma Bollo fue madre por primera de la pequeña Jimena con tan solo 19 años junto a su expareja, Juan José Peña. Cuatro años después, la hija de Chiquetete traerá al mundo a su segundo hijo, fruto de su relación con un misterioso hombre llamado Miguel Lara , con el que lleva saliendo más de 2 años. Aunque la pareja de la joven es totalmente anónima, parece ser que su noviazgo está más que consolidado y han decidido dar un paso más en su relación.

Hace tan solo cinco días, Alma Bollo celebraba el cumpleaños de la pequeña Jimena y le dedicaba un emotivo post en Instagram. "Cuatro años han pasado ya desde que mi vida se llenó de paz, felicidad absoluta y equilibrio. Tú, Jimena, tú me has hecho ser mejor persona, descubrir cosas de mí que pensaba que no existían y sobre todo a ver todo desde el amor. Eres un ser de luz, que desprendes dulzura allá donde va y sobre todo una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. Eres y siempre serás mi mayor bendición", escribió la joven junto a una emotiva fotografía de la menor.

Este 2024, Alma le va a dar un hermanito a Jimena y no puede estar más contenta de poder vivir esta preciosa aventura junto a Miguel. De momento, la joven no ha querido confirmar la feliz noticia desde su perfil de Instagram, donde acumula más de 225.000 seguidores. Aún así, se espera que en las próximas anuncie que está esperando a su segundo hijo en redes.