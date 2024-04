Alma Bollo se sincera sobre su segundo embarazo: "Los primeros meses han sido terribles"

Alma Bollo se convertirá en madre por segunda vez a finales de verano junto a su pareja Miguel. A pesar de que la hija de Raquel Bollo haya optado por vivir su vida alejada de los focos y de los medios de comunicación y está centrada en sus estudios de Derecho y su carrera en el mundo de la moda y de las redes sociales, la joven ha hablado en exclusiva con la revista "Semana" sobre cómo están viviendo sus primeros meses de embarazo.

Esta semana, Raquel Bollo, en la Feria de Abril, dio unas pinceladas sobre cómo se encontraba su hija: "Está muy bien, muy bien. Sí, estupendamente. Bueno, estupendamente. Cambios con el primero, sabe que no son iguales, está un poquito más rarilla, pero bueno, lo está llevando bien dentro de lo que cabe". Ahora, ha sido el turno de Alma, desvelando que "los primeros meses de embarazo han sido terribles" al anterior medio citado.

Aún así, la joven modelo no puede estar más feliz con la llegada de su segundo hijo al mundo y está viviendo esta etapa con mucha emoción, al igual que toda su familia. Su madre, tanto en el primer embarazo como ahora, es su máximo apoyo y su pilar fundamental y, en los próximos meses, se convertirá de nuevo en abuela.

A pesar de ser uno de los clanes más mediáticas de la crónica social de nuestro país, Miguel, la pareja de Alma Bollo, ha decidido ser una persona anónima, decisión que toda la familia ha respetado desde el primer momento. "Se llama Miguel. No sale en fotos conmigo porque no quiere. No quiere que nadie le conozca. Considera que si sale en alguna foto conmigo es una forma de exponerse y no le apetece", declaró hace unos meses la joven sobre el padre de su segundo hijo.

El pasado 7 de febrero Miguel Frigenti desveló en exclusiva en "Así es la vida" que Alma Bollo esperaba su segundo hijo. El 14 de febrero, siete días después, la modelo confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje en Instagram, donde acumula más de 237.000 seguidores: "Un nuevo San Valentín y esta vez, cargadito de amor. Aumentamos la familia".