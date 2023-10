Alma Bollo vuelve a la carga contra Isa Pantoja a dos semanas de su boda con Asraf Beno

Isa Pantoja y Asraf Beno pasarán en dos semanas por el altar. La boda de la hija de la tonadillera con el modelo está dando mucho de qué hablar y nadie de su clan familiar arropará a la televisiva en el día más importante de su vida. Tanto es así, que Jorge Javier Vázquez ejercerá de padrino en el enlace matrimonial por la nula relación que mantiene con su hermano Kiko Rivera, aunque algunas informaciones apuntan a que el presentador podría dejar tirada a la prima de Anabel después de su último varapalo profesional.

Isa Pantoja, además de afrontar estos últimos días previos a su boda con nervios, también ha tenido que afrontar algunos conflictos familiares, como es un guerra con la familia Bollo. Después de unas incendiarias declaraciones de Raquel y Alma sobre el enlace matrimonial de la hija dela tonadillera, la hermana de Kiko Rivera contestó tajantemente a las dos, ninguna invitada al evento. "En un primer momento las invité para el bautizo de Abertito, en ese momento yo no tenía buena relación con mi madre, ellas decidieron posicionarse con mi madre, con lo cual ahora no las invito y soy yo la que no quiero que vengan", declaró la joven sobre ambas.

Asraf y Alma Bollo discutiendo en 'Supervivientes 2023' Mediaset

Tras esta contestación de Isa Pantoja, la familia Bollo no volvió a pronunciarse hasta ahora, semanas después. Alma Bollo ha vuelto a la carga contra la televisiva y su boda, desmarcándose absolutamente del enlace matrimonial. "Yo es que no tengo nada que hablar, de eso no sé nada. Ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, que es un día importante, que tienes que estar con la gente que consideres que es importante en tu vida y que te haga feliz en el día a día y creo que ya está más que resuelto. Todos lo habéis visto y las cosas están así", declaraba la hija de Raquel sobre el asunto.

"No es algo que esté en mi día a día ni de lo que me interese hablar la verdad", señalaba la exsuperviviente, antes de lanzar un demoledor dardo envenenado a Isa Pantoja. "Si me casase yo en mi boda estarían las personas importantes en mi vida", sentenciaba la joven contra su prima. La hija de la tonadillera dará el "sí quiero" rodeada de más de 150 invitados, pero salvo su prima Anabel, ninguno perteneciente a su familia.