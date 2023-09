Jorge Javier Vázquez desvela el verdadero motivo por el que ha aceptado ser el padrino de Isa Pantoja en su boda con Asraf Beno

Jorge Javier Vázquez será el padrino de Isa Pantoja en su boda con Asraf Beno. En unas semanas, el presentador llevará del brazo a la hija de la tonadillera al altar, ocupando el lugar que debería de haber tenido Kiko Rivera, su hermano, si no estuvieran enfrentados. Tanto es así, que incluso el DJ no está invitado al enlace matrimonial. A pesar de todos estos problemas familiares, la colaboradora de televisión está muy ilusionada con esta decisión que tantas ampollas ha levantado dentro de su clan.

"Para mí sería un honor. Ha sido como mi padrino televisivo, siempre ha creído en mí cuando nadie creía en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí y eso ha significado muchísimo", declaraba Isa Pantoja sobre Jorge Javier Vázquez, muy agradecida porque nunca se ha achantado "como han hecho otras personas cuando han pasado cosas familiares" y le ha apoyado públicamente cuando nadie lo hacía, dando por ella la cara en situaciones muy complicadas.

Isa Pantoja y Asraf Beno Gtres

Cuando el presentador de "Cuentos chinos" aceptó la proposición, la hija de Isabel Pantoja, durante la Fashion Week de Madrid, desveló algunos detalles sobre cómo están viviendo ambos los preparativos. "Está nervioso, hemos hablado de cómo va ir él y nada, estoy encantada de que sea mi padrino, yo he confiado en él desde siempre y él en mí. Es una persona que en la tele a mí me ha apoyado un montón, ha confiado en mí desde el primer momento y cuando yo no sabía qué hacer, siempre ha tenido buenas palabras hacia mí, apostando por mí", declaró la joven, muy feliz por su padrino.

Y ayer, Jorge Javier Vázquez confesó el motivo por el que decidió acompañar a la hermana de Kiko Rivera al altar en el día más importante de su vida. "¿Sabes por qué dije que sí? Porque estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho: "Conmigo no va a sufrir ningún rechazo". Haz conmigo lo que quieras", sentenció el presentador, lanzado un zasca a todos los familiares de Isa Pantoja que han decidido no acompañar a la joven en su boda con Asraf Beno.