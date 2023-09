Isabel Pantoja afronta su día más triste distanciada de sus hijos y enfrentada a Hacienda

Decir que Isabel Pantoja no pasa por un buen momento sería quedarse muy corto. La mala racha se ha cronificado y son pocas las razones que la tonadillera encuentra para sonreir. Una de ellas es la música, y aunque la semana pasada regresó contenta al estadio de la Cartuja de Sevilla, su vuelta a los escenarios se vio empañada poco después, cuando se hizo público que sus deudas con Hacienda eran tan elevadas que la Administración Pública podría empezar a embargar sus bienes.

“Todo lo que genere a partir de ahora, se lo van a quitar, menos el salario mínimo interprofesional. O se desprende de su patrimonio, o todo lo que genere se lo va a llevar Hacienda, menos lo que ellos consideran mínimo para sobrevivir”, explicó Antonio Rossi en el programa de Telecinco “Vamos a ver”.

Tampoco es que Pantoja pueda apoyarse en este duro bache fiscal en sus más allegados, porque su círculo se reduce desde hace tiempo a su hermano Agustín y a su sobrina Anabel. La relación con su hijo Kiko se rompió cuando este aireó sus trapos más sucios ante millones de televidentes, y aunque ha habido varios intentos de acercamiento, el DJ dejó claro que no quiere volver a saber nada de su madre: “Te deseo lo mejor del mundo pero no quiero volver a saber nada más de ti. Tenerte cerca no me hace bien y no quiero estar cerca tuyo”.

Isabel Pantoja, junto a sus hijos Kiko e Isa P. larazon

Para más inri, aunque se creía que la relación con su hija Isa era más fluida, la joven también reconoció que hace tiempo que no mantiene contacto con su madre, de la que ni siquiera espera que acuda a su próxima boda con Asraf Beno.

Isabel Pantoja y su madre, doña Ana RP ©RADIALPRESS

Se trata de muchos frentes abiertos que suponen un quebradero de cabeza para la tonadillera y que se hacen especialmente difíciles en un día como hoy. Hace justo 2 años, su madre doña Ana perdía la vida tras sufrir una larga y silenciosa enfermedad. Desde entonces, Pantoja carga con la pena de haber perdido a una de las personas más importantes de su vida y, tal y como ella misma ha reconocido en varias ocasiones, está lejos de superarlo. “Cantar después de morir tu madre es muy duro: pero es mi profesión y hay que decir 'aquí estoy yo y voy a cantar’”, dijo en su última visita a “El Hormiguero”.