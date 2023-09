Isa Pantoja se confiesa sobre su madre y le regala dos exclusivas a Jorge Javier Vázquez

Isa Pantoja cuenta los días para convertirse en la mujer de Asraf Beno, pero su boda está siendo un quebradero de cabeza para ella. La hija de Isabel Pantoja ha hecho un tour televisivo este lunes, comenzando la mañana en ‘Vamos a ver’ y terminando con Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos chinos’. El programa se ha anotado un tanto en la noche de este 25 de septiembre al tener una de las entrevistas más sinceras e íntimas de Isa Pantoja, y es que el vínculo entre la invitada estrella del día y el presentador es especial. Él será el padrino de su boda, el encargado de llevarla al altar el próximo 13 de octubre en Sevilla.

No lo hace solo por la estrecha amistad que les une, sino también ante la ausencia de las personas más importantes en la vida de la joven: su hermano, Kiko Rivera, con el que lleva años sin entablar conversación; y su madre, Isabel Pantoja, con la que hoy confiesa que no habla. “Dentro de 18 días dará el sí quiero y yo la voy a llevar al altar, con todo mi papo, es hora de hablar con la novia más famosa de este país, Isa Pantoja”, presentaba a su amiga a su entrada al plató, que aparecía sobre un carro tirado por azafatos.

Isa Pantoja y Jorge Javier Vázquez Twitter

“Me enteré por la tele que iba a ser el padrino”, le suelta Jorge Javier Vázquez directamente. Le explica “por qué lo acepté. A mi entender, igual a ti no te gusta escucharlo, esta niña ha recibido tantos feos en su vida que, en lo que de mí dependa, voy, le hago de padrino y estoy absolutamente a su disposición para lo que ella quiera conmigo. Te lo digo de verdad, puedes contar conmigo para lo que quieras”. Isa Pantoja se lo agradece de corazón, porque reconoce que “no está siendo muy fácil. Yo también me lo imaginaba todo de otra manera. No está siendo nada fácil. Tampoco ha sido fácil otras cosas…”

Isa Pantoja y Jorge Javier Vázquez Twitter Cuentos Chinos

Uno de los platos fuertes de la entrevista de esta noche de ‘Cuentos Chinos’ es el cara a cara de Isa Pantoja tras anunciar que Jorge Javier Vázquez le acompañará al altar. Una cuestión clave era saber cómo se ha tomado la noticia Isabel Pantoja: “No he tenido la oportunidad de decirle que tú vas a ser mi padrino. Ella lo sabe. Nosotras ahora mismo no tenemos una relación fluida, por así decirlo, entonces no le he podido contar muchas cosas de mis planes para la boda. Algunas cosas sí, pero cosas que tenía planteadas de hace mucho tiempo, pero de ahora no”, reconoce tratando de restar importancia a la distancia que mantiene con su madre.

Una distancia que se hará evidente del día que le jure amor eterno a Asraf Beno, a quien la tonadillera no ve con buenos ojos. De hecho, no estará presente en un día tan importante para ella: “Yo contaba con que iba a venir a mi boda. Sabemos que no va… yo a día de hoy puedo decir, porque es lo que pienso, que no va a venir. No me ha dicho nada, pero hace tiempo decía que ‘puede ser que sí’ o que ‘cree que sí’, pero teniendo en cuenta la información que está dando a ciertas personas, entiendo que no va a venir”. Y todo por terceras personas, porque madre e hija no se hablan. ¿Desde cuándo? “Hace tiempo”, prefiere no precisar para no mostrar la gravedad de su brecha.

Isa Pantoja Twitter Cuentos Chinos

Jorge Javier Vázquez quiere evitarle en todo momento problemas a Isa Pantoja, pues bastante ya tiene con su familia. Es por eso que ha querido dejar claro públicamente que si ella levanta el teléfono y le dice que no vaya, él no lo pensará ni un segundo y respetará la decisión. Y es que entiende que no hay nadie por delante de una madre. “Me alegro de que lo hayas dicho. Una de las excusas, no es que ella me ponga, sino que me achacan, es que vayas a venir tú. Y si no fueras a venir tú, sería porque va a venir Dulce y Dulce me ha dicho exactamente lo mismo que tú. Porque hay alguien que me quiere, me quiere ver bien y me quiere ver”. Pero en este selecto grupo no está la cantante: “Pero mi madre es mi madre y siempre voy a estar agradecida a ella. Otra cosa es que me duela, como una persona normal, porque quiero que esté en un momento tan bonito, como yo estoy en los momentos importantes”, le reprocha.

Eso sí, Isa Pantoja ha querido salvar a su madre de las críticas, pues no quiere que se centre el foco de su boda en su ausencia. Y es que no deja de ser la celebración del amor. Por eso resta importancia al nuevo desaire: “Sus razones tendrá, no quiero juzgarla como madre”, repite varias veces. Así, confiesa que el motivo de desvelar que su madre no estará no es para echarle la prensa encima, sino porque al final “es una boda, donde vais a ver si viene o no, no puedo mentir sobre si viene o no”. No tiene esperanza de que vaya, no quiere juzgarla como madre, solo dice que “me duele, sus razones tendrá y la respeto”. Lo que no puede es vetar a todos: “Si no estás tú Jorge, no está Dulce, no está Asraf. No quiero estar sola en mi boda”, dice con tristeza en la voz.

Por cierto, Isa Pantoja cierra su entrevista con Jorge Javier en ‘Cuentos Chinos’ dando dos exclusivas. La primera es que en su boda con Asraf Beno bailará la canción de Tamara, ‘Si nos dejan’. La segunda es que será una “cuentista” de pleno derecho, pues se incorpora al equipo de colaboradores del programa. Una oportunidad de trabajo que ha agradecido.