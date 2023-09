Isa Pantoja, implacable contra Raquel y Alma Bollo por su boda con Asraf: "Soy yo la que no quiero que vengan"

Isa Pantoja y Asraf Beno han sido dos de los invitados de honor al desfile de la nueva colección de Hannibal Laguna en la MBFW junto a Pedro Sánchez y Begoña Gómez. La hija de la tonadillera ha desvelado que los dos vestidos que ha elegido para su boda con el modelo son del diseñador, en el que confía plenamente. "He contado con Hannibal para hacer el vestido de mi boda, los dos de novia" y "no tienen nada que ver uno con el otro". "He confiado en él porque él siempre me aconseja y estoy muy contenta porque ha quedado como yo quería", ha señalado, entusiasmada por su look nupcial. "El primero es sencillo y el segundo es totalmente diferente porque es moda y lleva volumen", ha desvelado la televisiva.

A escasas semanas para su enlace matrimonial con Asraf, tiene los nervios a flor de piel para uno de los mejores días de su vida. "están los anillos, los vestidos, su traje, pero las cosas pequeñitas todavía me quedan", ha revelado sobre los preparativos. Sobre los asistentes, "ahora hay unos 150 y quiero que se quede ahí". Eso sí, casi ninguno perteneciente a su familia, algo que "lo afronto de una manera buena porque voy a estar con Asraf, con personas que me quieren y para mí va a ser un día súper especial, intentaré olvidarme de todo". Por eso mismo, va a ser el padrino Jorge Javier Vázquez y no su hermano Kiko Rivera. Isa Pantoja está muy ilusionada con que le acompañe el presentador al altar. "Está nervioso, hemos hablado de cómo va ir él y nada, estoy encantada de que sea mi padrino, yo he confiado en él desde siempre y él en mí", ha expresado. "Es una persona que en la tele a mí me ha apoyado un montón, ha confiado en mí desde el primer momento y cuando yo no sabía qué hacer, siempre ha tenido buenas palabras hacia mí, apostando por mí", ha declarado muy emocionada.

Isa Pantoja y Asraf Beno en el desfile de Hannibal Laguna en la MBFW GTRES

Kiko Rivera no asistirá en la boda, a pesar de que fue en la primera persona que pensó como padrino. Ni tampoco otros del clan, como es el caso de la familia Bollo, con el que se encuentra en guerra. Raquel y Alma Bollo, durante uno de los desfiles de la MBFW, fueron muy tajantes con Isa Pantoja y expresaron que no hubiesen ido en el caso de estar invitadas. Después de estas incendiarias declaraciones, Isa Pantoja respondido con dureza que "en un primer momento las invité para el bautizo de Abertito, en ese momento yo no tenía buena relación con mi madre, ellas decidieron posicionarse con mi madre, con lo cual ahora no las invito y soy yo la que no quiero que vengan".