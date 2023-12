Ana Guerra, embarazada de su primer hijo junto a Víctor Elías

Ana Guerra ha anunciado en el podcast de Kapra que está embarazada de su primer hijo en común junto a Víctor Elías, su prometido La artista, muy emocionada por la llegada del bebé a la familia, no ha podido aguantar guardarse el secreto durante más tiempo y ha querido hacer pública la feliz noticia.

"Nos viene un bebecito", ha comenzado diciendo Ana Guerra, feliz del gran momento que está viviendo en el terreno sentimental junto a su pareja. La cantante, al inicio de la entrevista, ha dado pistas sobre lo que iba anunciar, soltando pinceladas sobre su estado: "Me llevo tocando la tripita toda la entrevista". Tras el bombazo, la artista ha desvelado que se encuentra "de dos meses y medio" y que ya han pensado algunos nombres para el bebé: "Me gusta Alicia y Nur, pero no de Nuria, Nur".

Ana Guerra y Víctor Elías despiden este 2023 por todo lo alto. La pareja anunció su compromiso el 30 de octubre de este año a través de sus respectivas cuentas de Instagram y, tan solo un mes y medio después, la artista ha desvelado que espera su primer hijo junto al hombre de su vida. Después de casi dos años de noviazgo, en 2024 pasarán por el altar y pondrán el broche de oro a su preciosa y romántica historia de amor.

Ana y Víctor forman un tándem indestructible más allá del terreno sentimental. Unidos por la música, los artistas se complementan a la perfección encima y fuera del escenario. La exconcursante de Operación Triunfo ha encontrado en su pareja a su media naranja y con el que cumplir su sueño de formar una familia.