Ana María Aldón, a corazón abierto, se sincera sobre su depresión: "Hace un año estaba muy mal"

Es innegable que Ana María Aldón está atravesando por uno de sus mejores momentos personales. La diseñadora de moda, después de una polémica separación con Ortega Cano, ha vuelto a encontrar el amor junto a Eladio, el hombre que le ha devuelto la ilusión y con el que está viviendo un intenso romance. Además, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión y le va a las mil maravillas como colaboradora de la pequeña pantalla. Pero hasta llegar a este momento ha tenido que superar una época muy oscura y no siempre ha sido todo de color de rosa.

Ana María Aldón ha superado una fuerte depresión que la tenía hundida en un agujero negro y en el que no veía la luz al final del túnel. Tal y como ha desvelado la televisiva, tuvo que tomar antidepresivos durante más de seis años para superar esta enfermedad de salud mental. Por ello, ha querido relatar a través de su perfil de "Instagram" cómo ha sido este proceso y se ha sincerado con sus seguidores sobre ese momento tan oscuro de su vida.

Story de Ana María Aldón Instagram

"A diario recibo mensajes, pero en esta ocasión, han sido muy especiales. A ver si a vosotros os ayuda como me ayuda a mi. Entender lo caprichosa qué es la vida, las trabas que te pone...", ha comenzado relatando Aldón. "Hace un año estaba muy mal, lo que es la cabeza, el poder de la mente. Los problemas te superan y decías no quería más… llegas a pensar "no me merezco más"", ha desvelado la diseñadora de moda. "A todas las personas que están alrededor, que quieren ayudarnos, a veces puedes contar el problema y otras no, ni dejarlo caer lo más mínimo porque se convierte en un problema social, como es mi caso. Quién puede, con alguna persona con quien quiere tenderte la mano, aunque a veces no saben porque creen que quieres que te den la solución. Desahogarme es lo que me habría hecho falta, hablarlo con más naturalidad…pero no ha podido ser en mi caso", ha zanjado sobre el asunto.

Pero eso ya es historia del pasado y la diseñadora de moda se ha convertido en una persona nueva y renovada, y se siente muy feliz y segura de sí misma. Así declaraba su amor por Eladio hace tan solo tres días en "Instagram": "Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir..." Un mensaje que no pasaba en absoluto desapercibido por sus seguidores y que se podía interpretar como un zasca a Ortega Cano, su exmarido.