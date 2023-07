Ana María Aldón lanza un dardo envenenado a Ortega Cano en su declaración de amor hacia Eladio, su nueva pareja

El pasado mes de octubre Ana María Aldón y Ortega Cano anunciaban su separación. El matrimonio ponía punto y final a su relación después de haber atravesado una fuerte crisis sentimental que no pudieron superar y la televisiva se ha vuelto a enamorar. La diseñadora de moda está viviendo una intenso romance con Eladio, el hombre que le ha devuelto la ilusión, y no puede estar más feliz e ilusionada con este nuevo romance. Después de que el empresario le mandase púbicamente un mensaje de amor, Ana María ha colgado un post junto a él con una bonita y romántica declaración hacia su nueva pareja. "No te preocupes, cariño, todo está bien y estás preciosa, te quiero", expresaba ayer Eladio a la diseñadora de moda.

Y unas horas más tarde, Ana María Aldón ha publicado su primera instantánea oficial en su "Instagram". "Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir...", ha titulado la diseñadora de moda junto a una bonita imagen de ellos dos. Sea o no adrede, lo cierto es que esta declaración se puede interpretar como un dardo envenenado hacia Ortega Cano, el padre de su hijo José María, al que tanto reclamo públicamente su lugar, algo que Eladio si ha hecho en tan solo unos meses de relación.

Eladio quiere demostrarle a Ana María Aldónque puede confiar plenamente en él y es consciente de lo que supone haberse enamorado de la diseñadora de moda. La televisiva es uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla y ha acaparado todos los titulares de los últimos tiempos por su polémica separación con Ortega Cano. Sabe perfectamente que cada paso que de Ana María se convierte en noticia, y aunque él es una persona anónima, va a hacer todo lo que esté en su mano para que la televisiva deje atrás sus inseguridades y carencias y confíe en él, después de haber estado en el centro del huracán mediático por unos rumores de infidelidad por su parte.