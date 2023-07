Gloria Camila cuenta cómo su tenso encuentro con Ana María Aldón en el cumpleaños de El Turronero

El sonado cumpleaños del empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, reunió en Sevilla a cerca de 3.500 invitados VIP’s procedentes de todo el mundo. Entre ellos se encontraban rostros muy conocidos de varias esferas como Bertín Osborne, Chenoa, Joan Laporta y Ortega Cano y su hija Gloria Camila, entre otros muchos. El torero y la influencer coincidieron en la estación de tren de la Capital Hispalense con Ana María Aldón, la ex del diestro con la que han mantenido sonados desencuentros públicos desde que se dio a conocer su separación, y por lo visto fue un momento de lo más tenso, según ha desvelado la joven.

“Yo me la crucé en el AVE, pero como no saludó, yo tampoco. Al final no voy a… sería muy falso y muy cínico”, comienza diciendo Gloria Camila, que asegura que prefirió no dirigir la palabra a la mujer con la que ha convivido durante tantos años para que la situación no fuera a peor: “Prefiero mantener el respeto, las distancias y ya está”.

Ortega Cano y Gloria Camila en la fiesta de cumpleaños de El Turronero Gtres

Eso sí, por mucho “respeto” que quiera mantener, Gloria Camila no se lo piensa dos veces a la hora de lanzar un nuevo dardo a Ana María Aldón y cuestiona por qué cuando estaba con su padre no iba con él a las fiestas de El Turronero y, ahora que está soltera, no se las pierde: “Me alegro de que por fin haya ido al menos un año a la fiesta de 'El Turronero', porque antes no iba… ¿Casualidades? No lo sé, pero bueno. Me sorprendió bastante que fuese, sí, pero bueno, bienvenido todo el mundo, espero que todo el mundo lo pasara bien”.

Unas palabras con las que podría iniciar un nuevo cruce de acusaciones con Ana María Aldón. Atrás quedan los tiempos en los que las dos se dejaban ver juntas derrochando complicidad en las reuniones familiares, y a pesar de la personita que tienen en común, no parece que vayan a hacer las paces pronto.