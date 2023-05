Lo que aún no sabes del enfrentamiento entre Gloria Camila y Ana María Aldón

El pasado sábado se celebró la comunión de José María, el hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Todo un acontecimiento en ambas familias después del mediático divorcio de sus padres. Cuando llegó el día, lo primero que llamaba la atención era la ausencia de la hermana mayor del pequeño, Gloria Camila. Si lo hacía su hermano, José Fernando.

Según las informaciones de los propios asistentes, la joven se encontraba de exámenes de su carrera de Derecho por lo que no podía acudir a la ceremonia eclesiástica, celebrada en el colegio SEK Ciudalcampo, donde el niño cursa 3º de Educación Primaria.

Comunión de José María, hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón Gtres

Pero la bomba llegó enseguida con la confirmación de la protagonista. No quería compartir mesa con "ciertas personas" que han faltado el respeto a su familia. "No es un Comunión normal en el que va toda la familia. Era en el cole de mi hermano. En un principio pensé en pasarme a la comida en la que iban a estar solo mi padre, Marina, mis tíos y mi hermano José Fernando. Nadie más de mi familia estaba invitado. Estaba toda la familia de Ana", aclaraba la joven.

"En otras circunstancias no me hubiese importado ir. Pero iba a ser muy incómodo, no quería ir a una comida donde no soy bien recibida. Tampoco me apetecía ir y estar con ciertas personas las cuales creo que nos han faltado al respeto. Han hecho comentarios y han contado cosas que no son ciertas. Nos han llevado de una manera que no es", zanjaba el tema la hija de Ortega Cano, según publica "Diez Minutos".