Eladio, prometido de Ana María Aldón, se pronuncia sobre Ortega Cano

El pasado domingo Ana María Aldón vivió una de sus tardes más emocionantes en el plató de "Fiesta". Eladio, su pareja desde hace cinco meses, entró en directo por teléfono para pedirle matrimonio y la colaboradora, sin pensárselo, aceptó convertirse en la próxima mujer del empresario. Once meses después de divorciarse de Ortega Cano, la andaluza ha decidido volver a pasar por el altar junto al hombre que le ha devuelto la sonrisa y la ilusión en el amor.

"Eres maravilloso y por supuesto que sí que quiero casarme contigo. Quiero darte las gracias porque haces sentirme dichosa. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Sí, quiero", respondió Ana María Aldón a Eladio nada más escuchar su proposición. Como era de esperar, el clan de Ortega Cano no ha dudado en pronunciarse públicamente sobre el compromiso de la diseñadora de moda con su nueva pareja. Gloria Camila, muy tajante, le deseó lo mejor en su nuevo matrimonio, pero le advirtió "que no jodan a los demás".

El diestro, algo más tranquilo y receloso, ha desvelado que no tiene "nada que comentar" sobre el compromiso de Ana María Aldón y Eladio porque "yo no pinto nada". Aún así, siempre estarán unidos por su hijo José María, aún menor de edad, motivo por el que decidieron tener un divorcio amistoso. Eso sí, el torero ha asegurado que tiene "el corazón muy contento", dando la impresión de que no le afecta nada la nueva relación sentimental de su exmujer.

José Ortega Cano, Ana Maria Aldón y Gloria Camila en una imagen de archivo UAT GTRES

Y ahora, dos días después de pedirle matrimonio a Ana María Aldón, Eladio ha dado sus primeras declaraciones. El empresario, al igual que la andaluza, está muy feliz y emocionado por pasar por el altar con la diseñadora de moda. Para el novio de la colaboradora de "Fiesta" ha sido algo normal la pedida de mano, ya que "es algo que es natural" en dos personas que están tan enamoradas. "Ella me ha aportado todo", ha declarado Eladio sobre Ana María.

La pareja aún no ha concretado nada sobre cuándo será el enlace matrimonial, aunque avisarán con antelación. "Bueno ahí estamos, ahí estamos. No sé, ya lo diré con tiempo", ha confirmado Eladio. Algo más discreto ha sido con las cuestiones relacionadas con José María, el hijo de Ana María Aldón y Ortega Cano. Algunas informaciones apuntaban que al diestro no le parecía del todo bien que su pequeño conociese a la nueva pareja de su madre. Sobre este asunto, el empresario solo desvelado que se lleva "muy bien" con el hermano menor de Gloria Camila. "Eso ya no es cosa mía" ha añadido Eladio, dejando claro que no tiene ninguna intención de hablar sobre el exmarido de su pareja.