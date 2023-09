Tremendo zasca de Gloria Camila a Ana María Aldón por su boda con Eladio: “Que no jodan a los demás”

Tremenda sorpresa ayer en el programa “Fiesta”. Eladio, la pareja de Ana María Aldón, intervino en directo mediante una llamada telefónica y terminó pidiendo matrimonio a la colaboradora. “Eres maravillosa”, comenzó diciendo el asturiano.

Sus muestras de amor fueron a más hasta que terminó proponiéndole que se casen: “Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella. Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?”.

Una pregunta a la que Ana María Aldón respondió en positivo, asegurando que no se imagina la vida sin Eladio: “Eres maravilloso y por supuesto que sí que quiero casarme contigo. Quiero darte las gracias porque haces sentirme dichosa. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Sí, quiero”

Una buenísima noticia que no ha sacado una sonrisa a todo el mundo. Gloria Camila, que acudió este fin de semana a la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, se mostró esquiva a las preguntas de la prensa sobre esta cuestión y se limitó a expresar “que sean muy felices y que coman perdices” con un tono que rezumaba ironía.

Algo más clara se mostró instantes después, cuando espetó: “Que sea muy feliz y que no jodan a los demás”.

Primeras declaraciones de Gloria Camila después de que Ana María Aldón anuncie su boda con Eladio EUROPAPRESS

Unas palabras que demuestran las tensiones que siguen existiendo en la familia y que no parece que vayan a disiparse pronto. Gloria Camila parece de lo más molesta con Ana María Aldón, que va camino de pasar por el altar menos de un año después de divorciarse oficialmente de Ortega Cano.

Lo cierto es que la relación entre Gloria Camila y la diseñadora nunca fue del todo buena. Aunque llegaron a un punto de entendimiento durante los años que duró el matrimonio con el torero, al principio lo tuvieron difícil a la hora de intentar conectar, unas diferencias que volvieron a hacerse patentes en los últimos meses. Ya saben lo que dicen: lo que mal empieza, mal acaba.