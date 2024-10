Ana Obregón desvela qué hace su nieta Anita cuando ve una foto de su padre, el fallecido Álex Lequio

El madrileño Palacio de Santoña se visitió este miércoles 16 de octubre de gala para celebrar una cita muy especial. La revista “Elle” reunió en esta histórica construcción del siglo XVI a rostros muy conocidos de diferentes esferas sociales para apoyar la lucha contra el cáncer, una enfermedad que cada año se diagnostica a casi 300.000 personas en España.

Una de las grandes protagonistas fue la madrina de la ceremonia, Philippine Leroy-Beaulieu, una de las actrices francesas más conocidas que ahora brilla gracias a “Emily en París”, la ficción de Netflix que ha enganchado a millones de espectadores en todo el mundo.

También estuvieron Eva González, Almudena Cid, Patricia Conde, Cristina Pedroche, Rossy de Palma, acompañada de Mabel Lozano y su hija Luna García; Paco León, Isabel Jiménez, Hiba Abouk, Raquel Perera, Tamara Gorro, la formación Amaral, Amelia Bono, Esther Cañadas o la primera mujer española en formarse como astronauta, Sara García Alonso. “Me gustaría que mi primera misión en el espacio estuviera relacionada con la investigación contra el cáncer”, señaló a quien esto escribe.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el discurso de Sara Carbonero, que por primera vez se sinceró públicamente sobre las emociones que le embargaron cuando recibió su diagnóstico de cáncer: "Al recibir el diagnóstico, quedé en shock. Tenía la mente llena de preguntas sin respuesta. Me recomendaron ir a un psiconcólogo, pero lo que realmente necesitaba era hablar con mujeres que hubieran pasado por lo mismo y que, diez o quince años después, siguieran aquí, vivas y fuertes".

Sara Carbonero en Elle For Hope Gtres

Mención aparte merece Ana Obregón. La actriz no se prodiga por los eventos desde que su hijo falleció víctima del cáncer, pero siempre está dispuesta a dar la cara cuando se trata de una causa solidaria. “Solo salgo de casa para ir con Anita a su cosas, al supermercado o a trabajar, pero hoy no podía faltar. La gente tiene que ser consciente de que se necesita dinero para investigar. Eso es lo único que salva vidas. La prevención está muy bien, pero si no existieran esos miles de científicos que dedican su vida a salvar la de otros estaríamos perdidos. Se necesita dinero para ellos, para que puedan seguir investigando”, expuso emocionada ante LA RAZÓN.

Casi sin poder contener las lágrimas, y pese a la ausencia de su hijo, Obregón se mostró satisfecha por haber podido cumplir las últimas voluntades de Lequio para las que él no tuvo tiempo: “Todo lo que él quería y no pudo hacer, lo está haciendo su madre. Eso es lo único que quiero. Nos pidió en el hospital que nunca lo olvidáramos. Mis redes sociales son un homenaje a mi hijo. Y voy a hacerlo hasta que me muera”.

Alex Lequio junto a su madre Ana Obregón. Europa Press Reportajes Europa Press

Uno de los mayores tesoros que le ha dejado su hijo ha sido su nieta, la pequeña Anita, que llegó al mundo mediante gestación subrogada, años después de la muerte de Lequio. Aun así, Obregón asegura que la pequeña tiene muy presente a su padre y que cuando crezca le contará todo lo que quiera saber de él. “Anita tiene a su padre presente todos los días, porque en mi casa están todas las fotos de Álex. Por las mañanas se levanta y ve una foto de su papá y le dice ‘hola’”, reveló orgullosa la actriz, que recalcó también lo mucho que su nieta se parece a Álex: “Es la copia de su papá. Yo no me parezco tanto a mis padres. No, por qué se parece tanto”.

Su relación con Alessandro Lequio

Aunque prefiere guardarse en el tintero si Alessandro Lequio ha conocido a su nieta, todo parece indicar que ha sido así. En el pasado la actriz le reprochó públicamente no haberse interesado en ver a la pequeña, mientras que ahora aboga por la vía diplomática: “Eso pertenece a nosotros. Y dejarnos que nos guardemos esa parcelita para nosotros. Sabéis que yo comparto todo, pero eso es para nosotros”.

Además, solo dirigió buenas palabras al hombre con el que antaño compartió su vida: “Alessandro es maravilloso. Alessandro me ha dado lo mejor de mi vida. Que ha sido mi hijo y luego mi nieta”.