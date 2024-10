Sara Carbonero se emociona al hablar públicamente sobre su cáncer: «Hoy estoy aquí gracias a la medicina y al amor»

Sara Carbonero conmovió anoche al público durante su discurso en los premios ELLE Cancer Ball, donde habló por primera vez públicamente sobre el cáncer que le diagnosticaron en 2019, a los 35 años. La periodista, que no ha podido evitar emocionarse, compartió su experiencia entre lágrimas así como las lecciones aprendidas durante estos años. "Hoy estoy aquí gracias a la medicina y al amor", destacó Carbonero.

"Cáncer era una palabra que evitaba mencionar, como si no nombrarla pudiera hacer que no fuera real. Me ha costado tiempo aceptar que esta es una carrera de fondo y que seré paciente oncológica toda mi vida", confesó al comienzo de su discurso. La periodista deportiva destacó lo difícil que le ha resultado aprender a convivir con la incertidumbre: "He abrazado esa sensación de no tener todas las respuestas. Durante este tiempo he trabajado mucho en mí misma y aprendido a mirar hacia dentro. Es fundamental normalizar el cáncer y mostrarnos vulnerables. No es malo, es todo lo contrario", apuntó.

"Al recibir el diagnóstico, quedé en shock. Tenía la mente llena de preguntas sin respuesta. Me recomendaron ir a un psiconcólogo, pero lo que realmente necesitaba era hablar con mujeres que hubieran pasado por lo mismo y que, diez o quince años después, siguieran aquí, vivas y fuertes», confesó.

"He aprendido que el amor es lo más poderoso. Quiero agradecer a todas las personas que han estado a mi lado, ellas saben quiénes son. Especialmente a mi familia, mis amigas, mis médicos y, por supuesto, a mis hijos, mi razón de ser". Entre lágrimas recordó también los momentos duros que vivió durante el tratamiento junto a sus hijos: "No puedes explicarles por qué su madre está una semana en la cama después de una sesión de quimio, o por qué su madre no tiene la misma energía que las madres de sus compañeros».

Antes de finalizar su discurso dedicó unas palabras a las mujeres que luchan contra la enfermedad: "Un cariño especial para todas esas madres coraje que, como yo, podrán ver crecer a sus hijos". E hizo un llamamiento a favor de la investigación para avanzar en la lucha contra la enfermedad.