De Ana Obregón a Sara Carbonero, pasando por Rossy de Palma o Paco León: los famosos se alían con "Elle" en la lucha contra el cáncer

El madrileño Palacio de Santoña se ha vestido este miércoles 16 de octubre de gala para celebrar una cita muy especial. La revista “Elle” ha reunido en esta histórica construcción del siglo XVI a rostros muy conocidos de diferentes esferas sociales para apoyar la lucha contra el cáncer, una enfermedad que cada año se diagnostica a casi 300.000 personas en España.

Aunque Eva González ha sido la elegida para conducir esta gala benéfica -producida bajo el nombre de “Elle For Hope” (Elle por la esperanza)-, la gran protagonista ha sido sin duda alguna la madrina de la ceremonia, Philippine Leroy-Beaulieu. Se trata de una de las actrices francesas más conocidas y ahora brilla gracias a “Emily en París”, la ficción de Netflix que ha enganchado a millones de espectadores en todo el mundo.

Lo cierto es que han sido muchas las caras conocidas que esta noche han apostado por apoyar la lucha contra el cáncer, empezando por Almudena Cid, una de las primeras en llegar. A la exgimnasta le ha tocado muy cerca esta enfermedad y sentía que debía formar parte de una causa como la de “Elle”. “Mi abuela por no ir a tiempo a hacerse una prueba, incluso teniendo síntomas, cuando se lo detectaron ya era irreversible”, expone a LA RAZÓN, recalcando la importancia de someterse a revisiones para favorecer una detección precoz.

La misma línea han seguido otras celebrities que han pasado por la alfombra roja, como Patricia Conde, Cristina Pedroche, Rossy de Palma, acompañada de Mabel Lozano y su hija Luna García; Paco León, Isabel Jiménez, Hiba Abouk, Raquel Perera, Tamara Gorro, la formación Amaral, Amelia Bono, Esther Cañadas o la primera mujer española en formarse como astronauta, Sara García Alonso. “Me gustaría que mi primera misión en el espacio estuviera relacionada con la investigación contra el cáncer”, ha señalado a quien esto escribe.

Un caso especial es el de Ana Obregón. La actriz no se prodiga por los eventos desde que su hijo falleció víctima del cáncer, pero siempre está dispuesta a dar la cara cuando se trata de una causa solidaria. “Solo salgo de casa para ir con Anita a su cosas, al supermercado o a trabajar, pero hoy no podía faltar. La gente tiene que ser consciente de que se necesita dinero para investigar. Eso es lo único que salva vidas. La prevención está muy bien, pero si no existieran esos miles de científicos que dedican su vida a salvar la de otros estaríamos perdidos. Se necesita dinero para ellos, para que puedan seguir investigando”, ha expuesto una emocionada actriz ante LA RAZÓN.

Casi sin poder contener las lágrimas, se ha mostrado orgullosa de la labor que su fundación, erigida en nombre de su hijo, lleva a cabo en la lucha contra el cáncer, y ha desvelado cuál será su siguiente proyecto para recaudar fondos: “El 28 de diciembre se hará el tradicional partido de fútbol de artistas y famosos. Este año van a venir más de cien, y se hace a beneficio de la fundación de mi hijo. Toda la taquilla se destinará a la lucha contra el cáncer. Será a las 12:00 horas de la mañana en el Pabellón Fernando Torres de Fuenlabrada”.

Toda ayuda es poca para vencer al fin a una enfermedad que cada año se cobra millones de vida en todo el mundo.