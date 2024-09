Netflix seguirá apostando por las aventuras de "Emily en París"

"Emily en París" ha sido uno de los grandes éxitos de Netflix desde su estreno, capturando a la audiencia gracias a su trama y sus looks icónicos que rápidamente se convierten en tendencia. Aprovechando este tirón, la plataforma de streaming ha confirmado que la serie tendrá una quinta temporada, noticia que se anunció ayer con una foto, generando gran expectativa entre los fans.

Uno de los grandes éxitos de Netflix

El pasado jueves, Netflix estrenó los cinco últimos capítulos de la cuarta temporada de "Emily en París", y los seguidores de la serie no tardaron en preguntarse si volverían a ver a la protagonista, Emily Cooper (interpretada por Lily Collins), embarcarse en nuevas aventuras por París y Roma. La respuesta no se ha hecho esperar, ya que Netflix ha anunciado la renovación de la serie para una quinta temporada tan solo un fin de semana después del estreno de esta última tanda de episodios.

Los números demuestran el éxito indiscutible de la serie. La primera parte de la cuarta temporada, lanzada en agosto, acumuló 792 millones de minutos vistos en Estados Unidos solo en su semana de estreno. Además, se posicionó como lo más visto en 100 países, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la plataforma en 2024. Es difícil imaginar que Netflix quiera despedirse de una de sus producciones más populares y queridas.

Entre Roma y París

En la cuarta temporada, el creador de la serie, Darren Star, cumplió su promesa de sacar a Emily de la capital francesa. Esta vez, la protagonista viaja hasta Roma, donde vive una storia d'amore con Marcello Muratori (interpretado por Eugenio Franceschini), tras el fallido romance con Gabriel (Lucas Bravo). Esta nueva trama ha dejado a los fans ansiosos por descubrir si la historia de amor en Roma continuará en la próxima temporada. Aunque no se ha revelado en qué ciudad se centrará la quinta entrega, Star adelantó en una entrevista con The Hollywood Reporter que Emily podría dividir su tiempo entre París y Roma. "Pasaremos algún tiempo en Roma, pero Emily no dejará París", aseguró el creador.

El elenco principal de la serie regresará en la nueva temporada, incluyendo a Lily Collins (Emily), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel) y Lucien Laviscount (Alfie), entre otros. Sin embargo, el futuro de Camille (Camille Razat) sigue siendo incierto. Los fans deberán esperar para ver qué les depara a los personajes en esta esperada quinta temporada.