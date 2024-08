Ana Obregón rehúye la guerra mediática con Jorge Javier Vázquez

Aunque en su entorno saben que las críticas de Jorge Javier Vázquez contra ella le han molestado en demasía, Ana Obregón no piensa entrar en una guerra mediática con el presentador, al que, aparentemente, ignora totalmente y desprecia desde el silencio.

Como sabrán nuestros lectores, Jorge atacó directamente a la actriz recriminándola que “pose en una revista con su nieta con fines crematísticos. Se olvida de que hace años encabezó una campaña para defender el derecho a la intimidad de los menores”.

La andanada del de Badalona continúa con un “se olvida del sufrimiento de su hijo por el acoso de los paparazzis. Es el claro de que hacerse mayor no conlleva ser más sabio. Saca a la niña en su posado veraniego porque ya no vende sola en bañador”.

Ana Obregón y Ana Sandra, portada de la revista "¡Hola!" Instagram: @holacom

Ana se enteraba de las críticas gracias a la llamada de una amiga y decidió no dar argumentos a Vázquez para que continúe atacándola. Pasa olímpicamente del comunicador y, según nos llega desde su círculo más íntimo, “le causan risa las declaraciones de ese individuo. Es que le quiere lo más lejos posible y no va a caer en el error de iniciar una guerra mediática. Además, no viene a cuento que ese personaje la ataque de esa forma a estas alturas de la vida”