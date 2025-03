Anabel Pantoja aclara en qué punto se encuentra y su plan de cara al verano

Anabel Pantoja va recuperando su esencia andaluza y no puede disimular su alegría cada vez que vuelve a su Sevilla natal. Adelantándose al verano, ayer visitó el taller de Rocío Osorno en busca de vestidos de invitada para las próximas dos bodas a las que asistirá. De Sevilla se dirigió a Almonte a visitar a su amigo Antonio y de allí, como era de esperar, se fue al santuario de la aldea de El Rocío. Un día intenso que culminó en pijama con el baño y la cena de su hija Alma.

La sobrina de la tonadillera trata de ignorar los rumores que no cesan sobre su relación sentimental con David Rodríguez. Desde que se inició la investigación en Gran Canaria por los supuestos malos tratos a su hija, son continuos los comentarios que hablan de crisis de pareja. Esa habría sido la razón de su vuelta a Andalucía.

Cada uno ofrece su versión. La última, su amiga Benita, que ha desmentido ante los medios de comunicación que existan problemas. "No, no ha tenido ninguna bronca". De hecho, confirmaba que "ahora están más cerca que nunca". Se atreve a garantizar que la influencer "está con una pareja maravillosa, está viviendo una situación muy difícil que no la aguantaría cualquiera. Anabel está viviendo momentos que son difíciles".

Benita asegura que Anabel Pantoja y David Rodríguez no están atravesando una crisis Europa Press

Benita ha expresado también su opinión como vidente en la investigación y vaticina que no se celebrará juicio. "Digo que se va a archivar y que además de archivarse. Anabel es maravillosa como madre y él como padre".

Candidata a interpretar a Isabel Pantoja

No ha querido despedirse de los reporteros sin antes advertir que se postula como candidata a interpretar a Isabel Pantoja en la serie que prepara. "Menos las escenas de Julián Muñoz, que no me hacen mucha gracia, prefiero escenas con otra gente, con Coronado, por ejemplo", ha dicho con sorna.

Menos humor gasta Merchi, la sufrida madre de Anabel, que lleva demasiado tiempo sintiendo la presión mediática y social. A los rumores de crisis en la relación de su hija con David Rodríguez tiene que añadir los comentarios sobre su malestar con el fisioterapeuta. Su actitud, la más sabia, es el silencio. Ni confirma ni rechaza, dejando que todo se quede en dimes y diretes.